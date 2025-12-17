https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/israil-misir-ile-35-milyar-dolarlik-dogal-gaz-anlasmasi-yapti-israil-tarihinin-en-buyuk-dogal-gaz-1101894288.html

İsrail, Mısır ile 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması yaptı: 'İsrail tarihinin en büyük doğal gaz anlaşması'

İsrail, Mısır ile 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması yaptı: 'İsrail tarihinin en büyük doğal gaz anlaşması'

Sputnik Türkiye

Netanyahu, Mısır ile İsrail tarihinin en büyük doğal gaz anlaşması olan 35 milyar dolarlık mutabakatın onaylandığını açıkladı. 17.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-17T23:21+0300

2025-12-17T23:21+0300

2025-12-17T23:21+0300

dünya

ortadoğu

i̇srail

mısır

doğalgaz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099789669_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cf9ee460f233f818f6bf08f355019c9e.jpg

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Mısır ile 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşmasının onaylandığını açıkladı.Netanyahu, Enerji Bakanı Eli Cohen ile düzenlediği ortak basın açıklamasında, Mısır'la yapılan 112 milyar şekel (35 milyar dolar) değerindeki anlaşmanın 'İsrail tarihinin en büyük doğal gaz anlaşması' olduğunu belirtti.Doğal gaz anlaşmasından elde edilecek meblağın 18 milyar dolarının doğrudan hazineye gireceğini söyleyen Netanyahu, Mısır'la varılan anlaşmanın İsrail'in enerji alanında bölgesel konumunu büyük ölçüde güçlendirdiğini öne sürdü.Netanyahu, konuşmasını "Daha ​​hoş sürprizler olacak." diye bitirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/venezuella-abdnin-gercek-motivasyonu-ortaya-cikti-1101893553.html

i̇srail

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇srail, mısır, doğalgaz