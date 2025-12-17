Türkiye
İsrail, Mısır ile 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması yaptı: 'İsrail tarihinin en büyük doğal gaz anlaşması'
İsrail, Mısır ile 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması yaptı: 'İsrail tarihinin en büyük doğal gaz anlaşması'
Netanyahu, Mısır ile İsrail tarihinin en büyük doğal gaz anlaşması olan 35 milyar dolarlık mutabakatın onaylandığını açıkladı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Mısır ile 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşmasının onaylandığını açıkladı.Netanyahu, Enerji Bakanı Eli Cohen ile düzenlediği ortak basın açıklamasında, Mısır'la yapılan 112 milyar şekel (35 milyar dolar) değerindeki anlaşmanın 'İsrail tarihinin en büyük doğal gaz anlaşması' olduğunu belirtti.Doğal gaz anlaşmasından elde edilecek meblağın 18 milyar dolarının doğrudan hazineye gireceğini söyleyen Netanyahu, Mısır'la varılan anlaşmanın İsrail'in enerji alanında bölgesel konumunu büyük ölçüde güçlendirdiğini öne sürdü.Netanyahu, konuşmasını "Daha ​​hoş sürprizler olacak." diye bitirdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Mısır ile 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşmasının onaylandığını açıkladı.
Netanyahu, Enerji Bakanı Eli Cohen ile düzenlediği ortak basın açıklamasında, Mısır'la yapılan 112 milyar şekel (35 milyar dolar) değerindeki anlaşmanın 'İsrail tarihinin en büyük doğal gaz anlaşması' olduğunu belirtti.
Doğal gaz anlaşmasından elde edilecek meblağın 18 milyar dolarının doğrudan hazineye gireceğini söyleyen Netanyahu, Mısır'la varılan anlaşmanın İsrail'in enerji alanında bölgesel konumunu büyük ölçüde güçlendirdiğini öne sürdü.
Netanyahu, konuşmasını "Daha ​​hoş sürprizler olacak." diye bitirdi.
