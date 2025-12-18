https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/misir-israille-gaz-anlasmasi-sadece-ticari-siyasi-degil-1101938429.html

Mısır: İsrail’le gaz anlaşması sadece 'ticari', 'siyasi' değil

Mısır yönetimi, İsrail’den doğal gaz ithalatını öngören büyük çaplı anlaşmayı doğrulayarak, mutabakatın 'ticari' nitelikte olduğunu ve 'siyasi' bir boyut taşımadığını açıkladı.

Mısır Devlet Enformasyon Servisi Başkanı Diaa Rashwan, yaptığı yazılı açıklamada anlaşmanın yalnızca ekonomik ve yatırım kriterleri temelinde imzalandığını belirtti. Rashwan, 'Bu anlaşma tamamen ticari bir işlemdir ve hiçbir siyasi boyut içermemektedir' dedi. Rashwan, anlaşmanın Doğu Akdeniz’de Mısır’ın gaz ticaretindeki konumunu güçlendirdiğini vurgulayarak, bunun ülkenin bölgesel bir 'enerji merkezi' olma hedefi açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.Mısır kamuoyu eleştiriyorMısır ile İsrail arasında onlarca yıldır resmi ilişkiler bulunsa da, özellikle son Gazze savaşı sonrasında Mısır kamuoyunda İsrail’le iş birliğine yönelik eleştiriler sürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çarşamba günü yaptığı açıklamada yaklaşık 35 milyar dolar değerindeki anlaşmayı onayladığını duyurmuş ve bunun İsrail tarihindeki en büyük doğal gaz anlaşması olduğunu söylemişti.Rashwan, anlaşmanın açıklanma zamanlamasına yönelik eleştirilere de değinerek, bunun daha önce piyasa ilkelerine uygun biçimde tamamlanan ticari müzakerelerin sonucu olduğunu, zamanlamanın bu gerçeği değiştirmediğini kaydetti. İsrailli enerji şirketi NewMed Energy’nin verdiği bilgiye göre, anlaşma kapsamında İsrail’in Mısır’a sağlayacağı toplam doğal gaz miktarı 130 milyar metreküpe çıkarılacak. Anlaşma, şirket tarafından ağustos ayında duyurulmuştu. İsrail ile barış anlaşması imzalayan ilk ülkeMısır, 1979 yılında İsrail’le barış anlaşması imzalayan bölgedeki ilk ülke olmuştu. İki ülke arasında uzun süredir güvenlik alanında iş birliği bulunsa da, ilişkiler sıklıkla 'soğuk barış' olarak tanımlanıyor. Gazze savaşı boyunca Mısır, İsrail’in askeri operasyonlarını eleştirirken arabulucu rolünü sürdürmeye çalıştı ve ülke içinde yükselen tepkileri sınırlamaya özen gösterdi. Savaşın ilk döneminde gaz tedarikinin kesilmesi üzerine Mısırlı yetkililer, sorunun 'komşu bir ülkedeki' aksaklıklardan kaynaklandığını söylemekle yetinmişti. Diplomatik kaynaklara göre Kahire yönetimi, ülkede İsrail karşıtı hassasiyetleri gözeterek yeni İsrail büyükelçisinin atanmasını uzun süredir resmen onaylamıyor.

