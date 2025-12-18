Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/meteoroloji-raporu-yayimlandi-istanbul-ve-ankaraya-soguk-geliyor-1101895849.html
Meteoroloji raporu yayımlandı: İstanbul ve Ankara'ya soğuk geliyor
Meteoroloji raporu yayımlandı: İstanbul ve Ankara'ya soğuk geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunu yayımlayarak Türkiye genelinde etkisini artıracak soğuk hava dalgasına karşı uyarıda bulundu... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T00:28+0300
2025-12-18T00:28+0300
türki̇ye
türkiye
ankara
meteoroloji
çevre
i̇stanbul
istanbul hava durumu
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ankara hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094690151_0:118:2650:1610_1920x0_80_0_0_c624fd491466022c4ab287f5b885c910.png
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklıklarının düşeceğini duyurdu.Soğuk havanın etkisini artırmasıyla iki büyük şehirde gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi, gündüz sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor. Halk arasında 'zemheri' olarak bilinen bu dönem 22 Aralık - 30 Ocak arasında etkisini hissettirecek.Zemheri ne anlama geliyor?Zemheri kelimesi, Arapça 'kış' anlamındaki zem ve Farsça 'uğultu' anlamındaki harir kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Türk kültüründe yılın en çetin, en soğuk dönemini ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/meteoroloji-uzmani-guven-ozdemir-istanbula-kar-yagisi-tarihlerini-acikladi-2-soguk-hava-sistemi-1101836687.html
türki̇ye
ankara
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094690151_0:0:2650:1988_1920x0_80_0_0_f2ec66de3d052b374fc2fe8604c0f299.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ankara, meteoroloji, çevre, i̇stanbul, istanbul hava durumu, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ankara hava durumu, ankara büyükşehir belediyesi
türkiye, ankara, meteoroloji, çevre, i̇stanbul, istanbul hava durumu, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ankara hava durumu, ankara büyükşehir belediyesi

Meteoroloji raporu yayımlandı: İstanbul ve Ankara'ya soğuk geliyor

00:28 18.12.2025
© SputnikHava sıcaklığı 60 ilde 10 derecenin altına düştü
Hava sıcaklığı 60 ilde 10 derecenin altına düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
© Sputnik
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunu yayımlayarak Türkiye genelinde etkisini artıracak soğuk hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. Rapora göre özellikle Ankara ve İstanbul’da sıcaklıklar ilerleyen günlerde hissedilir derecede düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklıklarının düşeceğini duyurdu.
Soğuk havanın etkisini artırmasıyla iki büyük şehirde gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi, gündüz sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor. Halk arasında 'zemheri' olarak bilinen bu dönem 22 Aralık - 30 Ocak arasında etkisini hissettirecek.

Zemheri ne anlama geliyor?

Zemheri kelimesi, Arapça 'kış' anlamındaki zem ve Farsça 'uğultu' anlamındaki harir kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Türk kültüründe yılın en çetin, en soğuk dönemini ifade ediyor.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, İstanbul’a kar yağışı tarihlerini açıkladı: 2 soğuk hava sistemi etkili olacak
16 Aralık, 09:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала