Meteoroloji raporu yayımlandı: İstanbul ve Ankara'ya soğuk geliyor

Meteoroloji raporu yayımlandı: İstanbul ve Ankara'ya soğuk geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunu yayımlayarak Türkiye genelinde etkisini artıracak soğuk hava dalgasına karşı uyarıda bulundu... 18.12.2025, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklıklarının düşeceğini duyurdu.Soğuk havanın etkisini artırmasıyla iki büyük şehirde gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi, gündüz sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor. Halk arasında 'zemheri' olarak bilinen bu dönem 22 Aralık - 30 Ocak arasında etkisini hissettirecek.Zemheri ne anlama geliyor?Zemheri kelimesi, Arapça 'kış' anlamındaki zem ve Farsça 'uğultu' anlamındaki harir kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Türk kültüründe yılın en çetin, en soğuk dönemini ifade ediyor.

