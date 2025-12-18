https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/maduro-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-venezuellaya-yonelik-abd-tehditlerini-gorustu-1101895994.html

Maduro, BM Genel Sekreteri Guterres ile Venezüella’ya yönelik ABD tehditlerini görüştü

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezüella’nın kaynaklarının ABD’ye ait olduğunu öne süren açıklamalarını hatırlatarak, bunların egemenliğe ve uluslararası hukuka doğrudan tehdit oluşturduğunu iletti.Maduro, Trump’ın son dönemde yaptığı açıklamalarda, “Venezüella'nın petrolü, doğal kaynakları ve topraklarının ABD’ye ait olduğunu” kabul edilemez bir şekilde iddia ettiğine dikkat çekti.Maduro, bu tür açıklamaların BM sistemi tarafından kesin bir şekilde reddedilmesi gerektiğini belirterek, söz konusu ifadelerin Venezüella’nın egemenliğine, uluslararası hukuka ve barışa doğrudan tehdit oluşturduğunu vurguladı.

