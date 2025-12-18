Türkiye
Maduro, BM Genel Sekreteri Guterres ile Venezüella’ya yönelik ABD tehditlerini görüştü
Maduro, BM Genel Sekreteri Guterres ile Venezüella’ya yönelik ABD tehditlerini görüştü
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ülkesine yönelik ABD tehditlerini görüştüğü... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezüella’nın kaynaklarının ABD’ye ait olduğunu öne süren açıklamalarını hatırlatarak, bunların egemenliğe ve uluslararası hukuka doğrudan tehdit oluşturduğunu iletti.Maduro, Trump’ın son dönemde yaptığı açıklamalarda, “Venezüella'nın petrolü, doğal kaynakları ve topraklarının ABD’ye ait olduğunu” kabul edilemez bir şekilde iddia ettiğine dikkat çekti.Maduro, bu tür açıklamaların BM sistemi tarafından kesin bir şekilde reddedilmesi gerektiğini belirterek, söz konusu ifadelerin Venezüella’nın egemenliğine, uluslararası hukuka ve barışa doğrudan tehdit oluşturduğunu vurguladı.
00:56 18.12.2025
© Sputnik / Aleksandr KryajevVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ülkesine yönelik ABD tehditlerini görüştüğü bildirildi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezüella’nın kaynaklarının ABD’ye ait olduğunu öne süren açıklamalarını hatırlatarak, bunların egemenliğe ve uluslararası hukuka doğrudan tehdit oluşturduğunu iletti.
Maduro, Trump’ın son dönemde yaptığı açıklamalarda, “Venezüella'nın petrolü, doğal kaynakları ve topraklarının ABD’ye ait olduğunu” kabul edilemez bir şekilde iddia ettiğine dikkat çekti.
Maduro, bu tür açıklamaların BM sistemi tarafından kesin bir şekilde reddedilmesi gerektiğini belirterek, söz konusu ifadelerin Venezüella’nın egemenliğine, uluslararası hukuka ve barışa doğrudan tehdit oluşturduğunu vurguladı.
USS Gerald Ford - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
DÜNYA
‘Venezüella açıklarında ABD uçak gemisinden 4 uçak havalandı’
00:19
