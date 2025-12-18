https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/lukasenko-yeni-oresnik-fuze-sistemi-17-araliktan-itibaren-belarusta-gorevde-1101938094.html

Lukaşenko: Yeni ‘Oreşnik’ füze sistemi 17 Aralık’tan itibaren Belarus’ta görevde

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yeni ‘Oreşnik’ füze sisteminin 17 Aralık itibarıyla ülke topraklarında muharip göreve başladığını açıkladı. 18.12.2025, Sputnik Türkiye

Lukaşenko, Rusya ile askeri işbirliğinin Belarus’un savunmasını güvence altına aldığını, Moskova ile birlikte stratejik caydırıcılık tedbirleri uyguladıklarını ve ABD ile de “eşitler arası, yapıcı bir diyalog” sürecine girdiklerini vurguladı.Lukaşenko, parlamentoya hitaben yaptığı konuşmada, Rus yapımı yeni ‘Oreşnik’ füze sisteminin resmen göreve başladığını belirterek, “İlk mevziler ‘Oreşnik’ füze sistemiyle donatıldı. Bı sistem 17 Aralık itibarıyla bizde ve muharip görevine başladı” ifadelerini kullandı.Belarus lideri, Rusya ile yürütülen askeri işbirliğinin Belarus’un güvenliğinin temel dayanaklarından biri olduğunu vurguladı. Belarus lideri, Birlik Devleti (Belarus-Rusya) çerçevesinde stratejik caydırıcılık için bir dizi önlem uygulandığını belirtti.Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki ülke halklarının çıkarları doğrultusunda karşılıklı yardımlaşma konusunda mutabakata vardıklarını da aktardı.Belarus lideri, savunma alanındaki bu yakın koordinasyonun yanı sıra, jeopolitik düzlemde de önemli temaslar yürüttüklerini belirtti. ABD ile yürütülen görüşmelere değinen Lukaşenko, Washington’ın müzakerelerde Belarus-Rusya işbirliğini tartışma konusu yapmadığını söyledi. Görüşme gündeminin geniş olduğunu vurgulayan Lukaşenko, bu çerçevede ABD’nin Minsk’teki büyükelçiliğinin faaliyetlerinin yeniden başlatılmasının da ele alındığını belirtti.Lukaşenko, Minsk’in Rusya ve Çin ile stratejik ilişkilerine özel önem verdiklerini vurgulayarak, ABD ile yürütülen süreci “eşitler arası müzakereler” olarak tanımladı ve “ABD yönetimiyle yapıcı bir diyalog dönemine girildiğini” ifade etti.Küresel güç dengesine ilişkin değerlendirmesinde Lukaşenko, günümüz uluslararası süreçlerinin üç ana güç kutbu oluşturduğunu belirterek, bunları Çin, Rusya ve ABD olarak sıraladı. Avrupa Birliği’nin ise iç çelişkiler nedeniyle küresel rolünün tehdit altında olduğunu savundu. Lukaşenko, Hindistan’ın da yeni bir çekim merkezi olarak yükseldiğini vurguladı ve ABD ile diyalogu, “sert söylem ve karşılıklı ısrarcılığa rağmen güçlünün güçlü ile müzakereleri” şeklinde nitelendirdi.

