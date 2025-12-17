https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/belarus-lideri-lukasenkodan-ukraynaya-tavsiye-komsunla-iyi-gecin-1101861367.html

Belarus lideri Lukaşenko’dan Ukrayna’ya tavsiye: ‘Komşunla iyi geçin’

Belarus lideri Lukaşenko’dan Ukrayna’ya tavsiye: ‘Komşunla iyi geçin’

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ukrayna’ya ‘uyuyan ayıyı’ uyandırmamayı, bunun yerine normal ilişkiler kurmayı tavsiye etti. 17.12.2025, Sputnik Türkiye

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, ABD’nin Newsmax TV televizyonuna verdiği röportajda, Ukrayna krizine değindi.Lukaşenko, “Eğer bu uyuyan ayının yanında yaşıyorsanız, onu uyandırmayın, normal bir ilişki kurun” ifadesini kullandı.Lukaşenko’nun röportajından öne çıkanlar:Belarus Cumhurbaşkanı ile röportaj yapan kişi, ABD'nin Belarus Özel Temsilcisi John Cole'un eşi olan televizyon sunucusu Greta Conway Van Susteren'di.Lukaşenko ve Cole, 12 ve 13 Aralık günleri Minsk’te görüşmeler gerçekleşmişti.

