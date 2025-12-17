Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Belarus lideri Lukaşenko'dan Ukrayna'ya tavsiye: 'Komşunla iyi geçin'
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ukrayna'ya 'uyuyan ayıyı' uyandırmamayı, bunun yerine normal ilişkiler kurmayı tavsiye etti.
2025-12-17T09:21+0300
2025-12-17T09:46+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088136211_0:0:1211:682_1920x0_80_0_0_9a7912a64b15f9ee5d3aeb47b20fc73c.png
Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, ABD’nin Newsmax TV televizyonuna verdiği röportajda, Ukrayna krizine değindi.Lukaşenko, “Eğer bu uyuyan ayının yanında yaşıyorsanız, onu uyandırmayın, normal bir ilişki kurun” ifadesini kullandı.Lukaşenko’nun röportajından öne çıkanlar:Belarus Cumhurbaşkanı ile röportaj yapan kişi, ABD'nin Belarus Özel Temsilcisi John Cole'un eşi olan televizyon sunucusu Greta Conway Van Susteren'di.Lukaşenko ve Cole, 12 ve 13 Aralık günleri Minsk’te görüşmeler gerçekleşmişti.
09:21 17.12.2025 (güncellendi: 09:46 17.12.2025)
Aleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
Abone ol
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ukrayna’ya ‘uyuyan ayıyı’ uyandırmamayı, bunun yerine normal ilişkiler kurmayı tavsiye etti.
Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, ABD’nin Newsmax TV televizyonuna verdiği röportajda, Ukrayna krizine değindi.
Lukaşenko, “Eğer bu uyuyan ayının yanında yaşıyorsanız, onu uyandırmayın, normal bir ilişki kurun” ifadesini kullandı.
Lukaşenko’nun röportajından öne çıkanlar:
Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı kazanıyor
Putin’in, Ukrayna'da barış istediğinden eminim;
Zelenskiy barış anlaşmasına zorlanana kadar Ukrayna'daki çatışmalar devam edecek;
Çatışmanın çözümü tamamen Trump'a bağlı değil, ancak ABD'nin katılımı olmadan orada barış mümkün değil;
Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için mevcut durumun dikkate alınması gerektiği söylemekte haklı;
Ukrayna'daki çatışma barışçıl bir şekilde sona erecek;
Krizin devam etmesi Ukrayna’nın sonu olur ve her türlü silahın kullanıldığı dünya savaşına yol açar;
Alaska'daki ABD-Rusya zirvesinden önce Trump'a, Ukrayna'daki çatışmayı durdurmak için Rusya ile bir anlaşmaya varmasını tavsiye ettim;
Ukraynalılar Kırım'ı Ruslara öylece verdiler, kimse bunun için savaşmadı;
Ukrayna'daki çatışmanın, Rusya’nın, ateşkesin Kiev'i yeniden silahlandırmak için kullanılacağı korkusuna kapılmayacak şekilde durdurulması gerekiyor;
Rusya, Ukrayna ile çatışmanın asla yeniden yaşanmamasını sağlayacak bir barış anlaşması imzalamak istiyor.
Belarus Cumhurbaşkanı ile röportaj yapan kişi, ABD'nin Belarus Özel Temsilcisi John Cole'un eşi olan televizyon sunucusu Greta Conway Van Susteren'di.
Lukaşenko ve Cole, 12 ve 13 Aralık günleri Minsk’te görüşmeler gerçekleşmişti.
