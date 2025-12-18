https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/kremlin-rusya-venezuella-ile-ilgili-gerilimin-tirmandigini-goruyor-1101928586.html

Kremlin: Rusya, Venezüella ile ilgili gerilimin tırmandığını görüyor

Venezüella’nın Rusya’nın müttefiki ve ortağı olduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, mevcut gerilimle ilgili tüm taraflara itidal çağrısında bulundu. 18.12.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Rusya'nın, Güney Amerika bölgesindeki gerilimin tırmandığını gördüğünü dile getiren Peskov, bunun potansiyel olarak tehlikeli olduğunu belirterek şunu dedi:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın zamanda Venezüellalı mevkidaşı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan Rus yetkili, "Bölgedeki tüm ülkeleri, durumu öngörülemeyen gelişmelere karşı korumak için itidal göstermeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.Peskov, Ukrayna konusunda ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin bir soru üzerine, Rusya'nın yeni görüşmeler için hazırlık yaptığını belirterek, "Amerikalıların Avrupalılarla ve Ukrayna'yla gerçekleştirdiği çalışmaların sonuçlarına ilişkin bilgi almak istiyoruz" dedi.Türkiye'nin, elindeki S-400 hava savunma sistemini Rusya'ya iade etme olasılığının iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyebileceği fikrine katılmadığını kaydeden Kremlin Sözcüsü, bu konunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta gerçekleşen görüşme sırasında gündeme gelmediğini bildirdi.

