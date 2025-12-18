https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/komedyen-yavuz-gunal-hakkinda-sorusturma-tamamlandi-1-yila-kadar-hapsi-istendi-1101931213.html

Komedyen Yavuz Günal hakkında soruşturma tamamlandı: 1 yıla kadar hapsi istendi

Komedyen Yavuz Günal hakkında soruşturma tamamlandı: 1 yıla kadar hapsi istendi

Yavuz Günal ismiyle sahne alan komedyen Yavuz Kırma hakkında 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 18.12.2025, Sputnik Türkiye

Yavuz Günal ismiyle tanınan komedyen Yavuz Kırma hakkında sahnede yaptığı gösteride 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alanen aşağılama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çağrı filmini konu alan konuşmalarına soruşturma başlatıldıİddianamede, "Yavuz Günal" takma adıyla bilinen sanığın "stand up" gösterisinde "Çağrı" filmini konu olan dini olaylarla ilgili konuşma yaptığı belirtildi. Sanığın, konuşmanın olduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaştığı, İslamiyet'in doğuşunu anlatan film üzerinden "mizah" adı altında sarf ettiği ifadelerde İslam dini ve Peygamberi açısından kutsal kabul edilen "hicret" hadisesindeki mağara olayını alaycı ve tahkir edici ifadelerle anlattığı kaydedildi.Yavuz Kırma'nın Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa'ya ilişkin kurban ile asa hadiselerini de alaycı ve tahkir edici ifadelerle aktardığı belirtilen iddianamede, sanığın "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edildi.İddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince de kabul edildi.

