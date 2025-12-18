https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/kenan-yildiz-juventusta-kasim-ayinin-en-degerli-oyuncusu-secildi-1101932353.html
Kenan Yıldız, Juventus'ta kasım ayının en değerli oyuncusu seçildi
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, taraftarların oylarıyla kasım ayının "en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 18.12.2025
Kenan Yıldız, Juventus taraftarlarının oylarıyla kasım ayının "en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.Zaferlerde rol oynadıİtalyan kulübünden yapılan açıklamada, başarılı genç oyuncunu kasım ayında ikisi Şampiyonlar Ligi'nde, üçü İtalya Serie A'da olmak üzere beş maç oynadığı belirtilerek, "Kenan İki gol atıp, bir asist yaptı. Norveç'te Lois Openda'nın golüne asist yaparak Bodo/Glimt karşısında alınan galibiyette ve iki gol attığı Cagliari zaferinde de önemli rol oynadı." ifadeleri kullanıldı.Bu sezon Juventus'ta 21 maça çıkan 20 yaşındaki oyuncu, 6 gole imza attı.
