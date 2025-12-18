https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/kamu-yoneticilerine-30-bin-liralik-seyyanen-zam-geri-cekildi-1101931470.html
Kamu yöneticilerine 30 bin liralık seyyanen zam geri çekildi
Kamu yöneticilerine 30 bin liralık seyyanen zam geri çekildi
18.12.2025
TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin görüşmeleri devam ederken, kamuoyunda geniş yankı uyandıran seyyanen zam düzenlemesine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.Zam öngören önerge komisyonda kabul edilmiştiAK Parti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kamu yöneticilerine 30 bin lira seyyanen zam verilmesini öngören bir önerge sunmuş, söz konusu önerge komisyonda kabul edilmişti. Düzenleme, kamu yöneticileri ve kariyer uzmanlarını kapsıyordu.Genel Kurul’da ek madde geri çekildiGenel Kurul’daki görüşmeler sırasında, 4. madde ele alınırken AK Parti tarafından bu ek maddenin kaldırılmasına yönelik yeni bir önerge verildi. Verilen önerge kabul edildi ve seyyanen zam düzenlemesi teklif metninden çıkarıldı.Seyyanen zam yapılmayacakKabul edilen son önergeyle birlikte kamu yöneticilerine 30 bin lira seyyanen zam yapılmayacak.
Kamu yöneticileri için öngörülen seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi. TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında verilen önerge kabul edilerek ilgili ek madde metinden çıkarıldı.
TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin görüşmeleri devam ederken, kamuoyunda geniş yankı uyandıran seyyanen zam düzenlemesine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.
Zam öngören önerge komisyonda kabul edilmişti
AK Parti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kamu yöneticilerine 30 bin lira seyyanen zam verilmesini öngören bir önerge sunmuş, söz konusu önerge komisyonda kabul edilmişti. Düzenleme, kamu yöneticileri ve kariyer uzmanlarını kapsıyordu.
Genel Kurul’da ek madde geri çekildi
Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında, 4. madde ele alınırken AK Parti tarafından bu ek maddenin kaldırılmasına yönelik yeni bir önerge verildi. Verilen önerge kabul edildi ve seyyanen zam düzenlemesi teklif metninden çıkarıldı.
Seyyanen zam yapılmayacak
Kabul edilen son önergeyle birlikte kamu yöneticilerine 30 bin lira seyyanen zam yapılmayacak.