Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/kamu-yoneticilerine-30-bin-liralik-seyyanen-zam-geri-cekildi-1101931470.html
Kamu yöneticilerine 30 bin liralık seyyanen zam geri çekildi
Kamu yöneticilerine 30 bin liralık seyyanen zam geri çekildi
Sputnik Türkiye
Kamu yöneticileri için öngörülen seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi. TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T15:03+0300
2025-12-18T15:03+0300
ekonomi̇
kamu
zam
tbmm
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg
TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin görüşmeleri devam ederken, kamuoyunda geniş yankı uyandıran seyyanen zam düzenlemesine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.Zam öngören önerge komisyonda kabul edilmiştiAK Parti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kamu yöneticilerine 30 bin lira seyyanen zam verilmesini öngören bir önerge sunmuş, söz konusu önerge komisyonda kabul edilmişti. Düzenleme, kamu yöneticileri ve kariyer uzmanlarını kapsıyordu.Genel Kurul’da ek madde geri çekildiGenel Kurul’daki görüşmeler sırasında, 4. madde ele alınırken AK Parti tarafından bu ek maddenin kaldırılmasına yönelik yeni bir önerge verildi. Verilen önerge kabul edildi ve seyyanen zam düzenlemesi teklif metninden çıkarıldı.Seyyanen zam yapılmayacakKabul edilen son önergeyle birlikte kamu yöneticilerine 30 bin lira seyyanen zam yapılmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/sayac-tamir-ve-ayar-ucretleri-belirlendi-resmi-gazetede-yayimlandi-1101922247.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1924c8926d08ee499b6e21dabcfac545.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kamu, zam, tbmm, ak parti
kamu, zam, tbmm, ak parti

Kamu yöneticilerine 30 bin liralık seyyanen zam geri çekildi

15:03 18.12.2025
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
© AA
Abone ol
Kamu yöneticileri için öngörülen seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi. TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında verilen önerge kabul edilerek ilgili ek madde metinden çıkarıldı.
TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin görüşmeleri devam ederken, kamuoyunda geniş yankı uyandıran seyyanen zam düzenlemesine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Zam öngören önerge komisyonda kabul edilmişti

AK Parti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kamu yöneticilerine 30 bin lira seyyanen zam verilmesini öngören bir önerge sunmuş, söz konusu önerge komisyonda kabul edilmişti. Düzenleme, kamu yöneticileri ve kariyer uzmanlarını kapsıyordu.

Genel Kurul’da ek madde geri çekildi

Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında, 4. madde ele alınırken AK Parti tarafından bu ek maddenin kaldırılmasına yönelik yeni bir önerge verildi. Verilen önerge kabul edildi ve seyyanen zam düzenlemesi teklif metninden çıkarıldı.

Seyyanen zam yapılmayacak

Kabul edilen son önergeyle birlikte kamu yöneticilerine 30 bin lira seyyanen zam yapılmayacak.
elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
TÜRKİYE
Sayaç tamir ve ayar ücretleri belirlendi: Resmi Gazete'de yayımlandı
13:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала