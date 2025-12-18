https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/bronz-imparator-heykeli-demosthenes-portresi-ve-basmelek-mikail-tasvirli-mermer-sutun-yillar-sonra-1101908270.html

Bronz imparator heykeli, Demosthenes portresi ve Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun yıllar sonra yuvaya döndü

Türkiye, yurt dışında bulunan tarihi eserlerinin peşini bırakmıyor. Çok sayıda eserin iadesi sağlanırken son gelişmeleri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu. Bakan Ersoy, "Boubon kökenli anıtsal bronz imparator heykeli, Roma dönemine ait Demosthenes portresi ile Urartu ve Lidya uygarlıklarına ait eserlerin de aralarında bulunduğu kültür varlıklarımız New York'tan Türkiye'ye uzanan yolculuğunu tamamladı" duyurusunu yaptı. Yine, "Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başının da yer aldığı bu eserler, ABD'deki Metropolitan Sanat Müzesi'nden iadesi sağlanarak, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi" ifadelerini kullandı. New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde yer alıyorlardıBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kültürel mirasının korunması ve ait olduğu topraklara kazandırılması yönünde yürütülen uluslararası çalışmalar yeni bir aşamaya ulaştı.ABD'de yürütülen bilimsel ve hukuki süreçlerin ardından geçen hafta iadesi sağlanan tarihi eserler, Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi. New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi koleksiyonunda bulunan ve aralarında farklı uygarlıklara ait nadir eserlerin yer aldığı kültür varlıkları, Türkiye'ye getirilerek muhafaza altına alındı. Eserlerin teslimiyle uzun süredir devam eden iade süreci fiilen tamamlanmış oldu.Türkiye'ye getirilen eserler arasında Boubon kökenli anıtsal bronz imparator heykeli, Roma dönemine ait Demosthenes portresi, Urartu ve Lidya uygarlıklarına ait eserlerle birlikte Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başı da yer alıyor.Koleksiyoncu iadeye yanaşmadı, tutuklama emri çıkarıldıBu son iadeyle Boubon kökenli eserlerin Türkiye'ye kazandırılan toplam sayısı da 18'e ulaştı. Bunların 6'sının insan boyundan büyük tasarlanan anıtsal imparator heykelleri olduğu belirtildi.Süreç, Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI) ile yakın işbirliği içinde yürütüldü. California'da özel bir koleksiyonda bulunan eserin iadesine başlangıçta olumlu yaklaşmayan koleksiyoncu hakkında başlatılan tahkikata, Türkiye de görgü tanığı ifadeleri ve bilimsel raporlamalarla delil sağlayarak katkıda bulundu.Eserin kaçak kazıyla Boubon Antik Kenti'nden çıkarıldığına ilişkin bu veriler, soruşturmanın temel dayanağını oluşturdu ve koleksiyoncu hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Manhattan Bölge Savcılığına ve Türkiye'ye karşı hukuki girişimlerde bulunmaya çalışan koleksiyoncu, ortaya konan kanıtların caydırıcılığı sonucunda eseri savcılığa teslim ederek Türkiye'ye iadesini kabul etti.Yapılan incelemeler, eserin 1960'lı yıllardaki kaçakçılık sürecine dahil olan tüm aktörleri de ortaya koydu.

