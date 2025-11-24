https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/obezite-tedavisinde-cigir-acacak-kesif-vucut-yagini-yoneten-sistem-bulundu-1101236892.html

Obezite tedavisinde çığır açacak keşif: Vücut yağını yöneten sistem bulundu

Sputnik Türkiye

Fransa'da bilim adamları yaptıkları araştırmalar sonucu HSL proteinin obezite ve metabolizma hastalıklarının sırrının çözülmesinde büyük rol oynadığını keşfettiler.

Fransız araştırmacılar, vücudumuzdaki yağ dengesini kontrol eden yepyeni bir mekanizma keşfetti. Toulouse Üniversitesi'nden Profesör Dominique Langin liderliğindeki ekip, onlarca yıldır 'yağ yakıcı' olarak bilinen HSL proteininin aslında çok daha karmaşık bir işlevi olduğunu ortaya çıkardı.Araştırmanın en çarpıcı bulgusu, HSL proteini olmayan kişilerde beklenenin aksine şişmanlık değil, tam tersine yağ kaybı görülmesi oldu. Lipodistrofi adı verilen bu durum, bilim dünyasında şaşkınlık yarattı.Çekirdekteki gizli görevEkip, HSL proteininin sadece yağ depocularının yüzeyinde değil, aynı zamanda yağ hücrelerinin çekirdeğinde de bulunduğunu keşfetti. Araştırmacı Jeremy Dufau, "Yağ hücrelerinin çekirdeğinde HSL, optimal yağ dokusu miktarını koruyan ve yağ hücrelerini sağlıklı tutan bir programa katılıyor" açıklamasını yaptı.Araştırmacılar, çekirdekteki HSL seviyelerinin sıkı kontrol altında olduğunu belirledi. Açlık sırasında protein çekirdekten ayrılırken, obez farelerde çekirdek içi HSL seviyelerinin yükseldiği gözlemlendi.Obezite tedavisi için umut ışığıProfesör Langin, "HSL 1960'lardan beri yağ seferber eden bir enzim olarak biliniyordu. Ancak artık biliyoruz ki aynı zamanda sağlıklı yağ dokusunu korumak için gerekli bir rol oynuyor" diyerek keşfin önemini vurguladı.Bu buluş, dünyada 2.5 milyar insanı etkileyen obezite ve metabolik hastalıkların tedavisi için yeni kapılar aralıyor. Araştırma, Fransa'da her iki yetişkinden birinin fazla kilolu veya obez olduğu bir döneme denk gelmesiyle ayrı bir önem taşıyor.

