İngiliz paralı asker 13 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı

Donetsk Halk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, Ukrayna saflarında çatışırken esir düşen İngiliz paralı asker Davies’i suçlu bularak yüksek güvenlikli cezaevinde 13... 18.12.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101922092_0:0:479:270_1920x0_80_0_0_f34247eb4f76ca99bf2446cef96f45cc.png

Rusya Federasyonu’na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Yükesk Mahlemesi’nden yapılan açıklamaya göre Hayden William Davies, silahlı çatışmada paralı asker olarak katılmaktan suçlu bulundu ve yüksek güvenlikli cezaevinde 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.Kurumun açıklamasında, "Donetsk Halk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı vatandaşı olan 30 yaşındaki Hayden William Davis hakkındaki ceza davası kapsamında kararını açıkladı. Davis, Rus Ceza Kanunu'nun 359. maddesinin 3. fıkrası (silahlı çatışmaya paralı asker olarak katılma) uyarınca suçlu bulundu. Mahkeme, Davis'i yüksek güvenlikli bir cezaevinde bulundurulmak üzere 13 yıl hapis cezasına çarptırdı" ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, Southampton doğumlu İngiliz Ağustos 2024'te Ukrayna'nın Ternopol kentine geldi ve burada Ukrayna Uluslararası Savunma Lejyonu ile sözleşme imzaladı. Askeri eğitimini tamamlayarak özel beceriler edinen Davies’e silah teslim edildi.Davies daha sonra DHC’de Rus Silahlı Kuvvetleri’ne karşı çatışmalara katıldı. Paralı askerin yasadışı faaliyetleri karşılığında ödeme aldığı ifade edildi.Rusya Savunma Bakanlığı defalarca Kiev rejiminin yabancı paralı askerleri 'top yemi' olarak kullandığını ve Rus birliklerinin bu kişileri tasfiye etmeyi sürdürdüğünü bildirmişti. Para karşılığı savaşmaya gelen askerler, daha sonra çekilen birçok röportajda Ukrayna ordusunun eylemlerini kötü koordine ettiğini, ayrıca çatışmanın yoğunluğunun Afganistan ve Ortadoğu ile kıyaslanamayacak kadar yüksek olması nedeniyle hayatta kalma şanslarının düşük olduğunu itiraf etti.

