Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Ukrayna saflarında savaşan Amerikalı paralı askerlerin ailelerinin cenazeleri teslim alamaması nedeniyle ABD'deki boş mezarların sayısı giderek artıyor.



Özel askeri harekatın başından bu yana Ukrayna'da hayatını kaybeden ABD'li paralı asker sayısına dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Açık kaynaklar, 100'den fazla Amerikan paralı askerin öldürüldüğünü gösteriyor. Verilere göre Kasım ayında en az 1, Ekim ve Eylül aylarında en az 3'er paralı asker öldürüldü.



Bu yıl hayatını kaybeden ilk ABD vatandaşlarından biri, sağlık sorunları nedeniyle ABD Ordusu'ndan kovulan 23 yaşındaki Pensilvanyalı Robert'tı. Akrabalarının yerel basına anlattığına göre, Robert hayatın anlamsız olduğunu düşünüyordu, gece güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu ve asker olmak istiyordu.



Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Krasnoarmeysk kentinde görev yapan Robert'ın 3 Ocak'ta hayatını kaybettiği belirtiliyor. Robert'ın naaşı muharebe sahasında kaldı. Temmuz ayı sonunda aile, sembolik bir veda töreni düzenledi ve evlerinin yakınına geçici bir anıt dikerek, Robert ve aynı gün öldürülen bir diğer paralı askerin adının yazılı olduğu bir levha dikti.



Benzer bir örnek de, 2022 ilkbaharında öldürülen Kuzey Karolina'lı 22 yaşındaki William'dı. Ailesine göre William'ın cenazesi hiçbir zaman bulunamadı. Ailesi ve akrabaları William için bir anma töreni düzenleyerek, mezarlığa sadece bir levha koyabildiler.



Öldürülen Amerikalıların yakınları genellikle yerel bir kilisede veda töreni düzenliyor. Bunun bir örneği, 2023'te Herson Bölgesi'nde öldürülen Batı Virginialı Seth adlı paralı askerin veda töreniydi.



ABD Dışişleri Bakanlığı, o dönemde 'Ukrayna'ya gitmeyin' uyarısının yer aldığı bir çağrı yayınladı. Çağrı metninde, Amerikalıların çatışma bölgelerine yaklaşmaması gerektiği belirtildi.



Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere, Gürcistan, Polonya ve diğer ülkelerden gelen paralı askerlerin Ukrayna'da etkisiz hale getirildiğini defalarca açıkladı. Bakanlık, Kiev rejiminin onları 'top yemi' olarak kullandığını vurguluyor.



Para karşılığında Kiev'in saflarına katılanlar, Ukrayna askeri yönetiminin faaliyetleri kötü koordine ettiğini ve çatışmanın yoğunluğunun Afganistan ve Ortadoğu'da deneyimledikleri seviyeyle kıyaslanamayacak düzeyde olmasından dolayı çatışmadan sağ çıkma şanslarının çok düşük olduğunu birçok röportajda itiraf etmişti.