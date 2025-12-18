Türkiye
Habarovsk Bölgesi'nden Washington'a: Trump'a kırmızı havyar hediye edildi
Habarovsk Bölgesi'nden Washington'a: Trump'a kırmızı havyar hediye edildi
Rusya'ya ziyaretlerini sürdüren Witkoff, iki hafta önce Moskova'da yediği kırmızı havyardan Trump'a da götürdü. Havyar, Rus işletme tarafından hediye edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya'nın Habarovsk Bölgesi'nde üretilen bir kutu kırmızı havyar hediye edildi.Habarovsk Bölge Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre Trump'ın hediyesi, iki hafta önce Rusya'da temaslarda bulunan Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından iletildi.Witkoff, Kremlin ziyaretinden önce Moskova'daki bir restoranda öğle yemeğinde söz konusu havyarı ilk kez denedi. Witkoff'un ürünü çok beğenmesi üzerine işletme yetkilisi Trump'a verilmek üzere bir kutu kırmızı havyar hediye etti.Bakanlık, "Donald Trump, Habarovsk Bölgesi'nde üretilen kırmızı havyarı tadacak. Bu lezzet, Trump'a ABD Baş Müzakerecisi Witkoff tarafından iletildi" ifadelerini kullandı.
Habarovsk Bölgesi'nden Washington'a: Trump'a kırmızı havyar hediye edildi

Rusya'ya ziyaretlerini sürdüren Witkoff, iki hafta önce Moskova'da yediği kırmızı havyardan Trump'a da götürdü. Havyar, Rus işletme tarafından hediye edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya'nın Habarovsk Bölgesi'nde üretilen bir kutu kırmızı havyar hediye edildi.

Habarovsk Bölge Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre Trump'ın hediyesi, iki hafta önce Rusya'da temaslarda bulunan Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından iletildi.

Witkoff, Kremlin ziyaretinden önce Moskova'daki bir restoranda öğle yemeğinde söz konusu havyarı ilk kez denedi. Witkoff'un ürünü çok beğenmesi üzerine işletme yetkilisi Trump'a verilmek üzere bir kutu kırmızı havyar hediye etti.

Bakanlık, "Donald Trump, Habarovsk Bölgesi'nde üretilen kırmızı havyarı tadacak. Bu lezzet, Trump'a ABD Baş Müzakerecisi Witkoff tarafından iletildi" ifadelerini kullandı.
