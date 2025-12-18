https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/gazzede-restoran-acan-suriyeli-sef-asci-bu-toprak-beni-doyurdu-sizi-birakmayacagim-1101890231.html

Gazze'de restoran açan Suriyeli şef aşçı: Bu toprak beni doyurdu, sizi bırakmayacağım

Gazze'de restoran açan Suriyeli şef aşçı: Bu toprak beni doyurdu, sizi bırakmayacağım

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi sakinleri, muazzam yıkım, insani yardım eksikliği, doğal afetin yıkıcı sonuçları ve geleceğe dair belirsizliğe rağmen hayatı yeniden kurmaya... 18.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-18T14:38+0300

2025-12-18T14:38+0300

2025-12-18T14:38+0300

vi̇deo

gazze

suriye

i̇srail-filistin

filistin

gazze şeridi

ortadoğu

multi̇medya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101890384_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a67b243bdb603d28095022a9b7c1c022.jpg

Sputnik, Gazze'de hem Filistin hem Suriye mutfaklarını birleştiren bir restoranı açan Halep kökenli mülteci Warif Qassem ile konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/2026da-gazze-icin-iyi-ve-kotu-senaryolar-1101849795.html

gazze

suriye

filistin

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Gazze'de restoran açan Suriyeli şef aşçı: Bu toprak beni doyurdu, sizi bırakmayacağım Sputnik Türkiye Gazze'de restoran açan Suriyeli şef aşçı: Bu toprak beni doyurdu, sizi bırakmayacağım 2025-12-18T14:38+0300 true PT1M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vi̇deo, gazze, suriye, i̇srail-filistin, filistin, gazze şeridi, ortadoğu