Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/gazzede-restoran-acan-suriyeli-sef-asci-bu-toprak-beni-doyurdu-sizi-birakmayacagim-1101890231.html
Gazze'de restoran açan Suriyeli şef aşçı: Bu toprak beni doyurdu, sizi bırakmayacağım
Gazze'de restoran açan Suriyeli şef aşçı: Bu toprak beni doyurdu, sizi bırakmayacağım
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi sakinleri, muazzam yıkım, insani yardım eksikliği, doğal afetin yıkıcı sonuçları ve geleceğe dair belirsizliğe rağmen hayatı yeniden kurmaya... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T14:38+0300
2025-12-18T14:38+0300
vi̇deo
gazze
suriye
i̇srail-filistin
filistin
gazze şeridi
ortadoğu
multi̇medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101890384_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a67b243bdb603d28095022a9b7c1c022.jpg
Sputnik, Gazze'de hem Filistin hem Suriye mutfaklarını birleştiren bir restoranı açan Halep kökenli mülteci Warif Qassem ile konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/2026da-gazze-icin-iyi-ve-kotu-senaryolar-1101849795.html
gazze
suriye
filistin
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Gazze'de restoran açan Suriyeli şef aşçı: Bu toprak beni doyurdu, sizi bırakmayacağım
Sputnik Türkiye
Gazze'de restoran açan Suriyeli şef aşçı: Bu toprak beni doyurdu, sizi bırakmayacağım
2025-12-18T14:38+0300
true
PT1M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101890384_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bdb78afddc790029069f20d555cfa376.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vi̇deo, gazze, suriye, i̇srail-filistin, filistin, gazze şeridi, ortadoğu
vi̇deo, gazze, suriye, i̇srail-filistin, filistin, gazze şeridi, ortadoğu

Gazze'de restoran açan Suriyeli şef aşçı: Bu toprak beni doyurdu, sizi bırakmayacağım

14:38 18.12.2025
© Sputnik
Abone ol
Gazze Şeridi sakinleri, muazzam yıkım, insani yardım eksikliği, doğal afetin yıkıcı sonuçları ve geleceğe dair belirsizliğe rağmen hayatı yeniden kurmaya çalışıyor.
Sputnik, Gazze'de hem Filistin hem Suriye mutfaklarını birleştiren bir restoranı açan Halep kökenli mülteci Warif Qassem ile konuştu.
© SputnikGazze'de restoran açan Suriyeli şef aşçı: Bu toprak beni doyurdu, sizi bırakmayacağım
Gazze'de restoran açan Suriyeli şef aşçı: Bu toprak beni doyurdu, sizi bırakmayacağım - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
Gazze'de restoran açan Suriyeli şef aşçı: Bu toprak beni doyurdu, sizi bırakmayacağım
© Sputnik
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Al Mughraqa bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
GÖRÜŞ
2026’da İsrail-Filistin için iyi ve kötü senaryolar
16 Aralık, 17:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала