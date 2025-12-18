https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/gazzede-restoran-acan-suriyeli-sef-asci-bu-toprak-beni-doyurdu-sizi-birakmayacagim-1101890231.html
Gazze'de restoran açan Suriyeli şef aşçı: Bu toprak beni doyurdu, sizi bırakmayacağım
Gazze'de restoran açan Suriyeli şef aşçı: Bu toprak beni doyurdu, sizi bırakmayacağım
Gazze Şeridi sakinleri, muazzam yıkım, insani yardım eksikliği, doğal afetin yıkıcı sonuçları ve geleceğe dair belirsizliğe rağmen hayatı yeniden kurmaya...
Sputnik, Gazze'de hem Filistin hem Suriye mutfaklarını birleştiren bir restoranı açan Halep kökenli mülteci Warif Qassem ile konuştu.
Gazze'de restoran açan Suriyeli şef aşçı: Bu toprak beni doyurdu, sizi bırakmayacağım
Gazze'de restoran açan Suriyeli şef aşçı: Bu toprak beni doyurdu, sizi bırakmayacağım
Gazze'de restoran açan Suriyeli şef aşçı: Bu toprak beni doyurdu, sizi bırakmayacağım
Gazze Şeridi sakinleri, muazzam yıkım, insani yardım eksikliği, doğal afetin yıkıcı sonuçları ve geleceğe dair belirsizliğe rağmen hayatı yeniden kurmaya çalışıyor.
Sputnik, Gazze'de hem Filistin hem Suriye mutfaklarını birleştiren bir restoranı açan Halep kökenli mülteci Warif Qassem ile konuştu.