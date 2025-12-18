https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/gain-sorusturmasinda-gozaltina-alinanlar-adliyeye-sevk-edildi-aralarinda-okan-karacan-da-var-1101911508.html
GAİN soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi: Aralarında Okan Karacan da var
GAİN soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi: Aralarında Okan Karacan da var
GAİN Medya'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında ünlü sunucu Okan Karacan'ın da bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi. 18.12.2025, Sputnik Türkiye
GAİN Medya AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü sunucu Okan Karacan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, GAİN Medya AŞ'ye yönelik, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.Adliyeye sevk edildilerBu kapsamda gözaltına alınan şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan, Selahattin Aydın ve sunucu Okan Karacan'ın, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıkta ifadelerinin alınması bekleniyor.
GAİN soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi: Aralarında Okan Karacan da var
12:34 18.12.2025
GAİN Medya'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında ünlü sunucu Okan Karacan'ın da bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.
