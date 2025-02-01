https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/fitch-turkiyenin-kredi-notunu-duragan-olarak-teyit-etti-1093256343.html

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'durağan' olarak teyit etti

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'durağan' olarak teyit etti

Sputnik Türkiye

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti ve 2025 sonuna kadar politika faizinin yüzde 28'e düşmesi bekleniyor. 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T02:40+0300

2025-02-01T02:40+0300

2025-02-01T02:40+0300

ekonomi

fitch ratings

ekonomi

enflasyon

kredi notu

politika faizi

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin yeni değerlendirmesini paylaştı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun 'BB-', not görünümünün ise 'durağan' olarak teyit edildiği ifade edildi.'Politika faizinin yüzde 28’e düşürülmesi bekleniyor'Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2024 yılı aralık ayından itibaren art arda iki kez 250 baz puanlık faiz indirimi yaparak parasal gevşeme sürecine girdiği ve politika faizini yüzde 45'e düşürdüğü hatırlatıldı. Ayrıca, 2025 yılı sonuna kadar politika faizinin yüzde 28’e çekilmesinin beklendiği belirtildi.'Ortalama yıllık enflasyonun 32.8’e düşmesi öngörülüyor'Fitch'in açıklamasına göre, ortalama yıllık enflasyonun 2024’teki yüzde 60.2 seviyesinden önemli bir düşüşle bu yıl yüzde 32.8’e inmesi bekleniyor.Uluslararası rezervlerin 2024 yılında 14 milyar dolar artarak 155 milyar dolara ulaştığı ve rezerv kompozisyonunun önemli ölçüde iyileştiği vurgulandı. Ayrıca, pozitif reel faiz oranları, düşük cari açıklar ve sermaye girişlerinin, dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcı olmasını destekleyebileceği ifade edildi.Ekonomik büyüme tahminleriAçıklamada, ekonomik büyümenin 2024’te yüzde 2.9’a yavaşlayacağının tahmin edildiği, sıkı para politikasının sürmesi, mali konsolidasyon ve ılımlı asgari ücret artışları nedeniyle 2025’te de yüzde 2.6 seviyesinde kalmasının beklendiği aktarıldı.Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu son olarak 2024 yılı Eylül ayında 'B+'dan 'BB-'ye yükseltmiş ve not görünümünü 'durağan' olarak belirlemişti.

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fitch ratings, ekonomi, enflasyon, kredi notu, politika faizi