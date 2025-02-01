Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'durağan' olarak teyit etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MHP’den 10 dakika içinde yangınlara müdahale için kanun teklifi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni düzenleme: Süresiz nafaka kalkıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
GÜN ORTASI
İBB, 150 yeni taksi plakasını ihaleye çıkarıyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’nin borç haritası: İstanbul borçta da, servette de zirvede!
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
'One Hit Wonder' şarkıları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Değişen engelli emekliliği şartları: ‘Emekli olmaları zorlaştı’
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hukukun ve Cumhuriyetin yılmaz savunucusu bir suikastle hayattan koparıldı
17:42
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:36
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Trump'ın açıklamaları sonrası gerilim artacak mı?
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DUAYEN GAZETECİ
Türk basınında devrim yarattı
11:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:29
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
MODERN HALK OZANI
İsmini savaş yıllarında barışa duyulan özlemden almıştı
13:30
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/fitch-turkiyenin-kredi-notunu-duragan-olarak-teyit-etti-1093256343.html
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'durağan' olarak teyit etti
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'durağan' olarak teyit etti
Sputnik Türkiye
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti ve 2025 sonuna kadar politika faizinin yüzde 28'e düşmesi bekleniyor. 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T02:40+0300
2025-02-01T02:40+0300
ekonomi
fitch ratings
ekonomi
enflasyon
kredi notu
politika faizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102642/09/1026420960_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_1f190f555ae9f7c69fbb57ceb3991420.jpg
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin yeni değerlendirmesini paylaştı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun 'BB-', not görünümünün ise 'durağan' olarak teyit edildiği ifade edildi.'Politika faizinin yüzde 28’e düşürülmesi bekleniyor'Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2024 yılı aralık ayından itibaren art arda iki kez 250 baz puanlık faiz indirimi yaparak parasal gevşeme sürecine girdiği ve politika faizini yüzde 45'e düşürdüğü hatırlatıldı. Ayrıca, 2025 yılı sonuna kadar politika faizinin yüzde 28’e çekilmesinin beklendiği belirtildi.'Ortalama yıllık enflasyonun 32.8’e düşmesi öngörülüyor'Fitch'in açıklamasına göre, ortalama yıllık enflasyonun 2024’teki yüzde 60.2 seviyesinden önemli bir düşüşle bu yıl yüzde 32.8’e inmesi bekleniyor.Uluslararası rezervlerin 2024 yılında 14 milyar dolar artarak 155 milyar dolara ulaştığı ve rezerv kompozisyonunun önemli ölçüde iyileştiği vurgulandı. Ayrıca, pozitif reel faiz oranları, düşük cari açıklar ve sermaye girişlerinin, dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcı olmasını destekleyebileceği ifade edildi.Ekonomik büyüme tahminleriAçıklamada, ekonomik büyümenin 2024’te yüzde 2.9’a yavaşlayacağının tahmin edildiği, sıkı para politikasının sürmesi, mali konsolidasyon ve ılımlı asgari ücret artışları nedeniyle 2025’te de yüzde 2.6 seviyesinde kalmasının beklendiği aktarıldı.Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu son olarak 2024 yılı Eylül ayında 'B+'dan 'BB-'ye yükseltmiş ve not görünümünü 'durağan' olarak belirlemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/emeklilere-yeni-promosyon-firsati-sgk-ve-bankalar-masaya-oturacak-iste-beklenen-rakamlar-1093246486.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102642/09/1026420960_139:0:976:628_1920x0_80_0_0_d20258b1056c58947ada42ae64609322.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fitch ratings, ekonomi, enflasyon, kredi notu, politika faizi
fitch ratings, ekonomi, enflasyon, kredi notu, politika faizi

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'durağan' olarak teyit etti

02:40 01.02.2025
© AAFitch Ratings
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© AA
Abone ol
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti ve 2025 sonuna kadar politika faizinin yüzde 28'e düşmesi bekleniyor.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin yeni değerlendirmesini paylaştı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun 'BB-', not görünümünün ise 'durağan' olarak teyit edildiği ifade edildi.

'Politika faizinin yüzde 28’e düşürülmesi bekleniyor'

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2024 yılı aralık ayından itibaren art arda iki kez 250 baz puanlık faiz indirimi yaparak parasal gevşeme sürecine girdiği ve politika faizini yüzde 45'e düşürdüğü hatırlatıldı. Ayrıca, 2025 yılı sonuna kadar politika faizinin yüzde 28’e çekilmesinin beklendiği belirtildi.

'Ortalama yıllık enflasyonun 32.8’e düşmesi öngörülüyor'

Fitch'in açıklamasına göre, ortalama yıllık enflasyonun 2024’teki yüzde 60.2 seviyesinden önemli bir düşüşle bu yıl yüzde 32.8’e inmesi bekleniyor.
Uluslararası rezervlerin 2024 yılında 14 milyar dolar artarak 155 milyar dolara ulaştığı ve rezerv kompozisyonunun önemli ölçüde iyileştiği vurgulandı. Ayrıca, pozitif reel faiz oranları, düşük cari açıklar ve sermaye girişlerinin, dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcı olmasını destekleyebileceği ifade edildi.

Ekonomik büyüme tahminleri

Açıklamada, ekonomik büyümenin 2024’te yüzde 2.9’a yavaşlayacağının tahmin edildiği, sıkı para politikasının sürmesi, mali konsolidasyon ve ılımlı asgari ücret artışları nedeniyle 2025’te de yüzde 2.6 seviyesinde kalmasının beklendiği aktarıldı.
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu son olarak 2024 yılı Eylül ayında 'B+'dan 'BB-'ye yükseltmiş ve not görünümünü 'durağan' olarak belirlemişti.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
EKONOMİ
Emeklilere yeni promosyon fırsatı, SGK ve bankalar masaya oturacak: İşte beklenen rakamlar
Dün, 16:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала