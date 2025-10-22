Türkiye
Fatma Zehra Kınık hakkında verilen ceza bozuldu
Fatma Zehra Kınık hakkında verilen ceza bozuldu
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Fatma Zehra Kınık hakkında verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını bozdu. 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T14:51+0300
2025-10-22T14:51+0300
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Beykoz'da Batın Barlasçeki'nin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin Fatma Zehra Kınık Demir'e verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kararını, müştekilerin şikayetlerinden vazgeçmesi nedeniyle bozdu. Mahkeme, Kınık'ın üzerine atılı suçun vasfının değiştiğini belirtti. Şikayetlerini geri çektilerİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi (istinaf), Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Demir'e "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan verilen 4 yıl 2 ay, müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk'e ise "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan verilen 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına ilişkin incelemesini tamamladı.Yerel mahkemenin hükmünü bozan daire, müştekilerden Muammer Kızıl'ın kovuşturma aşamasında, yaralanan müşteki sanık Öztürk'ün ise istinaf aşamasında şikayetinden vazgeçtiğini belirterek, sanık Demir'in üzerine atılı suçun vasfının değiştiğini kaydetti.Sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılması gerektiğini ifade eden daire, kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.
14:51 22.10.2025
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Fatma Zehra Kınık hakkında verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını bozdu.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Beykoz'da Batın Barlasçeki'nin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin Fatma Zehra Kınık Demir'e verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kararını, müştekilerin şikayetlerinden vazgeçmesi nedeniyle bozdu. Mahkeme, Kınık'ın üzerine atılı suçun vasfının değiştiğini belirtti.

Şikayetlerini geri çektiler

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi (istinaf), Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Demir'e "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan verilen 4 yıl 2 ay, müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk'e ise "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan verilen 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına ilişkin incelemesini tamamladı.
Yerel mahkemenin hükmünü bozan daire, müştekilerden Muammer Kızıl'ın kovuşturma aşamasında, yaralanan müşteki sanık Öztürk'ün ise istinaf aşamasında şikayetinden vazgeçtiğini belirterek, sanık Demir'in üzerine atılı suçun vasfının değiştiğini kaydetti.
Sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılması gerektiğini ifade eden daire, kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.
