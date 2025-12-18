https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/fasta-fransizca-egemenligine-son-verilmesi-cagrisi-yapildi-1101908032.html

Fas’ta Fransızca egemenliğine son verilmesi çağrısı yapıldı

Fas’ta Fransızca egemenliğine son verilmesi çağrısı yapıldı

Sputnik Türkiye

Fas’ta, Arap dilinin güçlendirilmesi ve eğitim, yönetim ile çeşitli sektörlerde Fransızcanın egemenliğine son verilmesi çağrısı yapıldı. 18.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-18T11:18+0300

2025-12-18T11:18+0300

2025-12-18T11:18+0300

dünya

fransızca

fas

arapça

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101907875_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4b7842c425e1d23a097ae1b8ca005b44.jpg

Fas Ulusal Arap Dili Koalisyonu, 18 Aralık Dünya Arap Dili Günü dolayısıyla yayımladığı bildiride, ülkede daha kapsayıcı bir dilsel geleceğin ancak Arapçanın hayatın tüm alanlarında resmi statüsünün etkin biçimde uygulanmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı.Bildiride, bunun Arapçayı eğitim, yönetim, finans, iş dünyası ve diğer hayati sektörlerin temel dili haline getiren, aynı zamanda Fransızca egemenliğini sona erdiren açık ve net bir dil politikasının benimsenmesini gerektirdiği ifade edildi.Koalisyon ayrıca, kamu kurumları ile özel şirketlerin resmi yazışmalarda, sunulan hizmetlerde ve belgelerde Arapça veya Amazig dilinin (Berberice) zorunlu kullanımına ilişkin yasal düzenlemelere uymalarının sağlanmasını talep etti.Fas Anayasası’nın beşinci maddesinde, “Arapça devletin resmi dilidir ve devlet, kullanımını korumak, geliştirmek ve teşvik etmek için çalışır. Amaziğce ise istisnasız tüm Faslıların ortak mirası olması nedeniyle devletin resmi dilidir” hükmü yer alıyor.Öte yandan, Ağustos 2019’da bazı derslerin Fransızca okutulmasına izin veren bir eğitim reformu yasası yürürlüğe girmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/fasta-kurban-bayrami-iptal-edildi-kurban-kesilmeyecek-1094018389.html

fas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransızca, fas, arapça