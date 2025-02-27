https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/fasta-kurban-bayrami-iptal-edildi-kurban-kesilmeyecek-1094018389.html
Fas'ta kurban bayramı 'iptal edildi': Kurban kesilmeyecek
Fas'ta kurban bayramı 'iptal edildi': Kurban kesilmeyecek
Sputnik Türkiye
Fas'ta yaşanan kıtlık sebebiyle kurban bayramı kutlanmayacak. Fas Kralı VI. Muhammed, verdiği talimat ile kurban bayramı kutlamalarını iptal ettiğini... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T03:08+0300
2025-02-27T03:08+0300
2025-02-27T03:08+0300
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Fas Kralı VI. Muhammed, altı yıldır süren kuraklığın yol açtığı ciddi ekonomik ve sosyal sıkıntılar nedeniyle, Faslılara Kurban Bayramı'nı kutlamamaları yönünde talimat verdi.Açıklanan bu kararda, aynı zamanda İslam hukuku ve ayetleri çerçevesinde, vatandaşların yaşadığı sıkıntıları ve krizleri sonlandırmaya yönelik alınması gereken önlemleri vurgulandı ve bu tür krizlerin düşük gelirli insanları olumsuz etkileyebileceği belirtildi..Kral VI. Muhammed, talimatında kurban bayramını kutlamanın farz ve sünnet olduğunu, kurban kesmenin ise 'mümkün olduğunda sabit sünnet' olduğunu belirterek, "Bunu bu zor şartlar altında yapmak, özellikle geliri kısıtlı olan birçok insanımıza gerçek zararlar verecektir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/dunyanin-en-kucuk-seri-katili-8-yasinda-bircok-bebek-oldurdu-polis-kurabiye-verince-itiraf-etti-1093998733.html
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fas, kurban, kurbanlık, kurban bayramı, kıtlık
fas, kurban, kurbanlık, kurban bayramı, kıtlık
Fas'ta kurban bayramı 'iptal edildi': Kurban kesilmeyecek
Fas'ta yaşanan kıtlık sebebiyle kurban bayramı kutlanmayacak. Fas Kralı VI. Muhammed, verdiği talimat ile kurban bayramı kutlamalarını iptal ettiğini açıklarken, kurban kesmenin ise 'mümkün olduğunda sabit sünnet' olduğunu söyledi.
Fas Kralı VI. Muhammed, altı yıldır süren kuraklığın yol açtığı ciddi ekonomik ve sosyal sıkıntılar nedeniyle, Faslılara Kurban Bayramı'nı kutlamamaları yönünde talimat verdi.
Açıklanan bu kararda, aynı zamanda İslam hukuku ve ayetleri çerçevesinde, vatandaşların yaşadığı sıkıntıları ve krizleri sonlandırmaya yönelik alınması gereken önlemleri vurgulandı ve bu tür krizlerin düşük gelirli insanları olumsuz etkileyebileceği belirtildi..
Kral VI. Muhammed, talimatında kurban bayramını kutlamanın farz ve sünnet olduğunu, kurban kesmenin ise 'mümkün olduğunda sabit sünnet' olduğunu belirterek, "Bunu bu zor şartlar altında yapmak, özellikle geliri kısıtlı olan birçok insanımıza gerçek zararlar verecektir" dedi.