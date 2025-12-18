https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/ermenistan-basbakani-pasinyan-rusyadan-azerbaycan-ve-turkiyeye-giden-demiryolunu-yeniden-insa-1101932471.html
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya’dan Azerbaycan ve Türkiye’ye giden demiryolunu yeniden inşa etmesini istedi
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya’dan Azerbaycan ve Türkiye’ye giden demiryolu bölümlerinin yeniden inşasıyla ilgilenmesini talep etti.Paşinyan gazetecilere yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Paşinyan yakın zamanda ayrıca Rus tarafından, Ermenistan’daki İcevan’dan Azerbaycan’daki Kah’a giden demiryolunun da yeniden inşasını isteyeceğini dile getirdi.8 Ağustos’ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları tarafından iki ülke arasında barış ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasına dair anlaşmanın üzerinde mutabık kalınan metni paraf eden bir deklarasyon kabul edilmişti. Ermeni tarafı ayrıca, uUluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası'nın (TRIPP) oluşturulmasında ABD ve üçüncü taraflarla iş birliği yapmayı kabul etmişti.Bahsi geçen rota, Azerbaycan’ın ana toprakları ile Nahçıvan’daki Eksklav Özerk Bölgesi arasındaki ulaşım bağlantısının Ermenistan toprakları üzerinden açılmasını öngörüyor. Paşinyan, 9 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, bu rotanın potansiyel petrol ve doğalgaz boru hatları, elektrik iletim hatları, internet kabloları ve Erivan ile Bakü arasındaki demiryolu dahil olmak üzere, İran sınırına yakın demiryolu hattıyla bağlantılı olduğunu belirtmişti. Sovyet döneminden kalma mevcut ana hat, Aras Nehri’nin kuzey kıyısı boyunca, Güney Ermenistan’daki Sünik bölgesindeki Meğri şehri de dahil olmak üzere uzanıyor. 1990’ların başında, yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaki Meğri Demiryolu bölümünde, Karabağ’daki silahlı çatışma nedeniyle ulaşım durmuştu. Daha sonra bu hatta demiryolu rayları sökülmüş, doğuya doğru olan kısım ise İran sınırındakiHoda Afarin Barajı'nın suyla dolması nedeniyle sular altında kalmıştı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya’dan Azerbaycan ve Türkiye’ye giden demiryolu bölümlerinin yeniden inşasıyla ilgilenmesini talep etti.
Şubat 2008’de, Ermenistan’ın demiryolu altyapısı 30 yıllığına, Rusya Demiryolları’nın (RZhD) tamamen iştiraki olan Güney Kafkasya Demiryolu Anonim Şirketi’ne (ZAO) devredilmiş ve bu sürenin 10 yıl daha uzatılma hakkı tanınmıştı.
Paşinyan gazetecilere yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
Rus meslektaşlarımdan, Yeraskh’tan Nahçıvan’a ve Ahurik Köyü'nden Türkiye sınırına kadar olan demiryolu bölümünün acilen tamamen yeniden inşasıyla ilgilenmelerini istedim.
Paşinyan yakın zamanda ayrıca Rus tarafından, Ermenistan’daki İcevan’dan Azerbaycan’daki Kah’a giden demiryolunun da yeniden inşasını isteyeceğini dile getirdi.
8 Ağustos’ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları tarafından iki ülke arasında barış ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasına dair anlaşmanın üzerinde mutabık kalınan metni paraf eden bir deklarasyon kabul edilmişti. Ermeni tarafı ayrıca, uUluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası'nın (TRIPP) oluşturulmasında ABD ve üçüncü taraflarla iş birliği yapmayı kabul etmişti.
Bahsi geçen rota, Azerbaycan’ın ana toprakları ile Nahçıvan’daki Eksklav Özerk Bölgesi arasındaki ulaşım bağlantısının Ermenistan toprakları üzerinden açılmasını öngörüyor. Paşinyan, 9 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, bu rotanın potansiyel petrol ve doğalgaz boru hatları, elektrik iletim hatları, internet kabloları ve Erivan ile Bakü arasındaki demiryolu dahil olmak üzere, İran sınırına yakın demiryolu hattıyla bağlantılı olduğunu belirtmişti.
Sovyet döneminden kalma mevcut ana hat, Aras Nehri’nin kuzey kıyısı boyunca, Güney Ermenistan’daki Sünik bölgesindeki Meğri şehri de dahil olmak üzere uzanıyor. 1990’ların başında, yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaki Meğri Demiryolu bölümünde, Karabağ’daki silahlı çatışma nedeniyle ulaşım durmuştu. Daha sonra bu hatta demiryolu rayları sökülmüş, doğuya doğru olan kısım ise İran sınırındakiHoda Afarin Barajı'nın suyla dolması nedeniyle sular altında kalmıştı.