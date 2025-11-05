https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/pasinyan-cumhurbaskani-erdogani-ermenistana-davet-etti-erivan-ve-ankara-munasebetleri-dogru-yolda-1100763327.html
Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ermenistan'a davet etti: 'Erivan ve Ankara münasebetleri doğru yolda ilerliyor'
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs 2026’da Ermenistan’da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere Erivan’ı ziyaret etmesini beklediğini açıkladı.'Orbeli: Barış İnşası ve Çok Taraflı İşbirliği' adlı yıllık uluslararası forumda konuşan Paşinyan, son yıllarda kendisi ile Erdoğan arasında muhtelif uluslararası platformlarda sürekli temasların kurulmuş olduğunu vurguladı.Paşinyan konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin yapıcı yönde ilerlediğini dile getiren Paşinyan, diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırların açılmasının da sadece zaman meselesi olduğunun altını çizdi.Paşinyan konuşmasını, "Ermenistan ve Türkiye münasebetleri doğru yolda ilerliyor" cümlesiyle tamamladı.
