https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/dunyanin-en-iyi-10-turizm-sehri-belli-oldu-turkiyeden-hangi-il-listeye-girdi-1101846052.html

Dünyanın en iyi 10 turizm şehri belli oldu: Türkiye'den hangi il listeye girdi?

Dünyanın en iyi 10 turizm şehri belli oldu: Türkiye'den hangi il listeye girdi?

Sputnik Türkiye

Dünyanın en iyi 10 turizm şehri belli oldu. Listeye Türkiye'den sadece Antalya girdi. 16.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-16T14:33+0300

2025-12-16T14:33+0300

2025-12-16T14:35+0300

yaşam

antalya

euromonitor international

turizm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089852773_0:33:998:594_1920x0_80_0_0_1df31c85fb24ce1b057dcae068a74e9e.jpg

'Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyon'u açıklandı. Zirve listede Antalya beşinci sırada yer alırken, Türkiye'den ilk 10'a giren ilk ve tek şehir olma başarısını gösterdi. İlk 10'a giren ilk ve tek şehir olduUluslararası pazar araştırma devi Euromonitor International tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu"nu (Top 10 Cities for Tourism Performance in 2025 Index) yayımladı. Antalya listeye girerek büyük bir başarıya imza attı, Paris, Dubai ve New York gibi dünyanın en tanınan şehirleriyle rekabet etti. Şehirler 6 temel başlık altında 50'den fazla göstergeye göre seçiliyor.Zirvede hangi şehirler var?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/dunyanin-en-iyi-100-corbasi-listesine-turkiyeden-4-corba-girdi-1101833000.html

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, euromonitor international, turizm