Dünyanın en iyi 10 turizm şehri belli oldu: Türkiye'den hangi il listeye girdi?
Dünyanın en iyi 10 turizm şehri belli oldu: Türkiye'den hangi il listeye girdi?
Dünyanın en iyi 10 turizm şehri belli oldu. Listeye Türkiye'den sadece Antalya girdi.
Uluslararası pazar araştırma devi Euromonitor International tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu"nu (Top 10 Cities for Tourism Performance in 2025 Index) yayımladı. Antalya listeye girerek büyük bir başarıya imza attı, Paris, Dubai ve New York gibi dünyanın en tanınan şehirleriyle rekabet etti. Şehirler 6 temel başlık altında 50'den fazla göstergeye göre seçiliyor.
Dünyanın en iyi 10 turizm şehri belli oldu: Türkiye'den hangi il listeye girdi?

14:33 16.12.2025 (güncellendi: 14:35 16.12.2025)
Dünyanın en iyi 10 turizm şehri belli oldu. Listeye Türkiye'den sadece Antalya girdi.
'Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyon'u açıklandı. Zirve listede Antalya beşinci sırada yer alırken, Türkiye'den ilk 10'a giren ilk ve tek şehir olma başarısını gösterdi.

İlk 10'a giren ilk ve tek şehir oldu

Uluslararası pazar araştırma devi Euromonitor International tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu"nu (Top 10 Cities for Tourism Performance in 2025 Index) yayımladı. Antalya listeye girerek büyük bir başarıya imza attı, Paris, Dubai ve New York gibi dünyanın en tanınan şehirleriyle rekabet etti. Şehirler 6 temel başlık altında 50'den fazla göstergeye göre seçiliyor.

Zirvede hangi şehirler var?

1- Orlando- ABD
2- New York- ABD
3- Mekke- Suudi Arabistan
4- Paris- Fransa
5- Antalya- Türkiye
6- Medine- Suudi Arabistan
7- Los Angeles -ABD
8- Dubai- Birleşik Arap Emirlikleri
9- Cancun- Meksika
10- Kyoto- Japonya
