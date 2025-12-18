Dışişleri Bakanı Fidan: 'SDG', ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır
13:23 18.12.2025 (güncellendi: 13:26 18.12.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Fidan, 'SDG, ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır' ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın röportajda verdiği demeçlerden satır başları şöyle:
(SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na uyması) Biz sadece işlerin diyalog, müzakere ve barışçıl yollarla halledilmesini umuyoruz. Tekrar askeri yollara başvurma ihtiyacının ortaya çıktığını görmek istemiyoruz. Ancak 'SDG', ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır.
(Rusya-Ukrayna) Savaşın bölgesel olarak tırmanışı, özellikle Karadeniz’e doğru, artık Türkiye’yi ve (Karadeniz’e) kıyısı bulunan diğer ülkeleri tehdit ediyor.
Dronlar sadece savaşan tarafların bölgelerinde değil, bizim topraklarımıza doğru da uçuyor. Bu da (Karadeniz) kıyı ülkeleri için daha fazla sorun yaratıyor.
'Trump ve ekibi ile de görüşüyoruz, Ruslar ve Ukraynalılarla da'
Trump ve ekibi, onlarla da görüşüyoruz, Ruslarla ve Ukraynalılar da, aynı zamanda Avrupalılarla. Şu anda bir anlaşmaya varmaya çok yakınlar
'İsrail uluslararası sistemden muaf tutuldu, ancak o devir bitti'
İsrail uluslararası sistemden muaf tutuldu, ancak o devir artık bitti. Türkiye ortaklarıyla birlikte bu sonuca ulaşılmasında çok önemli rol oynadı. İsrail bu nedenle Türkiye’nin (Gazze’deki istikrar gücü) katılmasına şiddetle karşı çıkıyor.