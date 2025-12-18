Dışişleri Bakanı Fidan: 'SDG', ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır

(SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na uyması) Biz sadece işlerin diyalog, müzakere ve barışçıl yollarla halledilmesini umuyoruz. Tekrar askeri yollara başvurma ihtiyacının ortaya çıktığını görmek istemiyoruz. Ancak 'SDG', ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır.

(Rusya-Ukrayna) Savaşın bölgesel olarak tırmanışı, özellikle Karadeniz’e doğru, artık Türkiye’yi ve (Karadeniz’e) kıyısı bulunan diğer ülkeleri tehdit ediyor.Dronlar sadece savaşan tarafların bölgelerinde değil, bizim topraklarımıza doğru da uçuyor. Bu da (Karadeniz) kıyı ülkeleri için daha fazla sorun yaratıyor.