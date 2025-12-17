https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/islam-memis-altin-ve-gumusle-yavas-yavas-vedalasacagiz-1101888136.html

İslam Memiş: Altın ve gümüşle yavaş yavaş vedalaşacağız

İslam Memiş: Altın ve gümüşle yavaş yavaş vedalaşacağız

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalarda savaş ihtimalleri ve ekonomik belirsizliklerin artması, altın ve gümüş gibi değerli madenlerde yükselişi hızlandırdı. Altın ve para... 17.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-17T17:54+0300

2025-12-17T17:54+0300

2025-12-17T17:54+0300

ekonomi̇

i̇slam memiş

altın

ons altın

gram altın

külçe altın

altın fiyatları

çeyrek altın

yarım altın

yarım gram altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094467133_0:201:2788:1769_1920x0_80_0_0_4d8f2f6f7aeec9bf0d035453e1a3e9bb.jpg

Piyasalarda gram altın fiyatı 6 bin TL seviyesine yaklaşırken, gümüşte de yatırımcısını memnun eden bir ivme görüldü.Ünlü yatırım analisti İslam Memiş, ''2026’nın ikinci yarısından itibaren altın ve gümüşle yavaş yavaş vedalaşacağız. Bu altını tamamen bırakmak anlamında değil. Birikimi gerçek varlıklara dönüştürmek anlamında. Ev, arsa, gayrimenkul gibi... Kredi muslukları açıldığında emlak tarafında ciddi bir talep oluşacak. İnsanlar TL ihtiyacıyla altın satıp gayrimenkule yönelecek'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/gumusten-yeni-rekor-geldi-gram-altin-zirveyi-zorluyor-piyasalarda-son-durum-ne-1101861832.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇slam memiş, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın, gümüş