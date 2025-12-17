Türkiye
İslam Memiş: Altın ve gümüşle yavaş yavaş vedalaşacağız
Ünlü yatırım analisti İslam Memiş, ''2026'nın ikinci yarısından itibaren altın ve gümüşle yavaş yavaş vedalaşacağız. Bu altını tamamen bırakmak anlamında değil. Birikimi gerçek varlıklara dönüştürmek anlamında. Ev, arsa, gayrimenkul gibi... Kredi muslukları açıldığında emlak tarafında ciddi bir talep oluşacak. İnsanlar TL ihtiyacıyla altın satıp gayrimenkule yönelecek'' dedi.
İslam Memiş: Altın ve gümüşle yavaş yavaş vedalaşacağız

Küresel piyasalarda savaş ihtimalleri ve ekonomik belirsizliklerin artması, altın ve gümüş gibi değerli madenlerde yükselişi hızlandırdı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, değerli madenlerdeki yükselişin geleceğine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Piyasalarda gram altın fiyatı 6 bin TL seviyesine yaklaşırken, gümüşte de yatırımcısını memnun eden bir ivme görüldü.
Ünlü yatırım analisti İslam Memiş, ''2026’nın ikinci yarısından itibaren altın ve gümüşle yavaş yavaş vedalaşacağız. Bu altını tamamen bırakmak anlamında değil. Birikimi gerçek varlıklara dönüştürmek anlamında. Ev, arsa, gayrimenkul gibi... Kredi muslukları açıldığında emlak tarafında ciddi bir talep oluşacak. İnsanlar TL ihtiyacıyla altın satıp gayrimenkule yönelecek'' dedi.
