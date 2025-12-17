https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/islam-memis-altin-ve-gumusle-yavas-yavas-vedalasacagiz-1101888136.html
İslam Memiş: Altın ve gümüşle yavaş yavaş vedalaşacağız
İslam Memiş: Altın ve gümüşle yavaş yavaş vedalaşacağız
Sputnik Türkiye
Küresel piyasalarda savaş ihtimalleri ve ekonomik belirsizliklerin artması, altın ve gümüş gibi değerli madenlerde yükselişi hızlandırdı. Altın ve para... 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T17:54+0300
2025-12-17T17:54+0300
2025-12-17T17:54+0300
ekonomi̇
i̇slam memiş
altın
ons altın
gram altın
külçe altın
altın fiyatları
çeyrek altın
yarım altın
yarım gram altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094467133_0:201:2788:1769_1920x0_80_0_0_4d8f2f6f7aeec9bf0d035453e1a3e9bb.jpg
Piyasalarda gram altın fiyatı 6 bin TL seviyesine yaklaşırken, gümüşte de yatırımcısını memnun eden bir ivme görüldü.Ünlü yatırım analisti İslam Memiş, ''2026’nın ikinci yarısından itibaren altın ve gümüşle yavaş yavaş vedalaşacağız. Bu altını tamamen bırakmak anlamında değil. Birikimi gerçek varlıklara dönüştürmek anlamında. Ev, arsa, gayrimenkul gibi... Kredi muslukları açıldığında emlak tarafında ciddi bir talep oluşacak. İnsanlar TL ihtiyacıyla altın satıp gayrimenkule yönelecek'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/gumusten-yeni-rekor-geldi-gram-altin-zirveyi-zorluyor-piyasalarda-son-durum-ne-1101861832.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094467133_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_8056ed3951579b971fa54c8281cb1f4f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇slam memiş, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın, gümüş
i̇slam memiş, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın, gümüş
İslam Memiş: Altın ve gümüşle yavaş yavaş vedalaşacağız
Küresel piyasalarda savaş ihtimalleri ve ekonomik belirsizliklerin artması, altın ve gümüş gibi değerli madenlerde yükselişi hızlandırdı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, değerli madenlerdeki yükselişin geleceğine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Piyasalarda gram altın fiyatı 6 bin TL seviyesine yaklaşırken, gümüşte de yatırımcısını memnun eden bir ivme görüldü.
Ünlü yatırım analisti İslam Memiş, ''2026’nın ikinci yarısından itibaren altın ve gümüşle yavaş yavaş vedalaşacağız. Bu altını tamamen bırakmak anlamında değil. Birikimi gerçek varlıklara dönüştürmek anlamında. Ev, arsa, gayrimenkul gibi... Kredi muslukları açıldığında emlak tarafında ciddi bir talep oluşacak. İnsanlar TL ihtiyacıyla altın satıp gayrimenkule yönelecek'' dedi.