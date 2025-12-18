Türkiye
Brezilyalı uzman: Venezüella'ya yönelik petrol ablukası, Asya piyasalarının ABD'ye bağımlılığını azaltabilir
Brezilyalı uzman: Venezüella'ya yönelik petrol ablukası, Asya piyasalarının ABD'ye bağımlılığını azaltabilir
ABD'nin Venezüella'ya yönelik petrol ablukasını değerlendiren Vieira, özellikle Asya pazarlarında yaşanması muhtemel değişikliklere dikkat çekti. 18.12.2025, Sputnik Türkiye
Brezilya merkezli Armando Alvares Penteado Vakfı'ndan (FAAP) ekonomi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Vinicius Vieira, ABD öncülüğünde uygulanan Venezüella'ya yönelik petrol ablukasının amaçlarından birinin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu siyasi olarak zayıflatmak ve ülkenin siyasi elitleri arasında bölünmeler yaratmak olduğunu söyledi.Sputnik'e demeç veren Vieira, Venezüella'nın esasen petrol ihracatına bağımlı olması nedeniyle ABD'nin kararı nedeniyle ülkedeki sefaletin artmasının muhtemel olduğunu belirtti.Vieira, "Aynı zamanda bu, küresel petrol fiyatları söz konusu olduğunda, Venezüella'nın dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olması nedeniyle petrol piyasaları üzerinde de etkili olabilir. Venezüella'nın önemli ekonomik ortaklıkları ve petrol ihracatına bağımlı ülkeler göz önüne alındığında, Asya pazarlarında bir etki beklenebilir" ifadelerini kullandı.Venezüella'nın Çin'e ve ABD'ye giderek daha az bağımlı olan diğer Asya pazarlarına petrol gönderdiğini ve bunun da bazı istikrarsızlıkları tetikleyebileceğini kaydeden Vieira, "Çin'in Venezüella'nın en büyük alacaklısı ve önemli bir petrol alıcısı olduğu göz önüne alındığında bu ablukanın olası etkilerini hafifletmek için Çin ve ABD arasında perde arkasında bir diplomatik etkileşim beklenebileceğini düşünüyorum" dedi.Vieira, sonuç olarak petrol ablukası kararı nedeniyle Asya piyasalarının ABD'ye bağımlılığının azalabileceğinin altını çizdi.Maduro'dan ABD'ye yanıtVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Washington'ın taleplerine ve tehditlerine rağmen, ülkesinin halkına ait olan petrol ve diğer doğal kaynakların ticaretine devam edeceğini söylemişti.ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarını savaşçı ve sömürgeci iddialar olarak nitelendiren Maduro, hükümetinin ulusal ve uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalarak hareket ettiğini vurgulamıştı.Venezüella lideri, ülkenin kaynaklarına el koyma girişimlerinin rejim değişikliğini meşrulaştırmayı ve ülkeyi bir sömürgeye dönüştürmeyi amaçladığını kaydetmişti.
venezüella
asya
17:26 18.12.2025
© AP Photo / Ariana CubillosLa Guaira's seaport stands on the coast of Venezuela, Wednesday, Dec 17, 2025.
La Guaira's seaport stands on the coast of Venezuela, Wednesday, Dec 17, 2025. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
ABD'nin Venezüella'ya yönelik petrol ablukasını değerlendiren Vieira, özellikle Asya pazarlarında yaşanması muhtemel değişikliklere dikkat çekti.
Brezilya merkezli Armando Alvares Penteado Vakfı'ndan (FAAP) ekonomi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Vinicius Vieira, ABD öncülüğünde uygulanan Venezüella'ya yönelik petrol ablukasının amaçlarından birinin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu siyasi olarak zayıflatmak ve ülkenin siyasi elitleri arasında bölünmeler yaratmak olduğunu söyledi.

Sputnik'e demeç veren Vieira, Venezüella'nın esasen petrol ihracatına bağımlı olması nedeniyle ABD'nin kararı nedeniyle ülkedeki sefaletin artmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Vieira, "Aynı zamanda bu, küresel petrol fiyatları söz konusu olduğunda, Venezüella'nın dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olması nedeniyle petrol piyasaları üzerinde de etkili olabilir. Venezüella'nın önemli ekonomik ortaklıkları ve petrol ihracatına bağımlı ülkeler göz önüne alındığında, Asya pazarlarında bir etki beklenebilir" ifadelerini kullandı.

Venezüella'nın Çin'e ve ABD'ye giderek daha az bağımlı olan diğer Asya pazarlarına petrol gönderdiğini ve bunun da bazı istikrarsızlıkları tetikleyebileceğini kaydeden Vieira, "Çin'in Venezüella'nın en büyük alacaklısı ve önemli bir petrol alıcısı olduğu göz önüne alındığında bu ablukanın olası etkilerini hafifletmek için Çin ve ABD arasında perde arkasında bir diplomatik etkileşim beklenebileceğini düşünüyorum" dedi.

Vieira, sonuç olarak petrol ablukası kararı nedeniyle Asya piyasalarının ABD'ye bağımlılığının azalabileceğinin altını çizdi.

Maduro'dan ABD'ye yanıt

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Washington'ın taleplerine ve tehditlerine rağmen, ülkesinin halkına ait olan petrol ve diğer doğal kaynakların ticaretine devam edeceğini söylemişti.
ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarını savaşçı ve sömürgeci iddialar olarak nitelendiren Maduro, hükümetinin ulusal ve uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalarak hareket ettiğini vurgulamıştı.
Venezüella lideri, ülkenin kaynaklarına el koyma girişimlerinin rejim değişikliğini meşrulaştırmayı ve ülkeyi bir sömürgeye dönüştürmeyi amaçladığını kaydetmişti.
