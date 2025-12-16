https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/bondi-plaji-saldirisi-kahramani-ahmed-icin-bir-gunde-15-milyon-dolar-toplandi-albanese-hastanede-1101835148.html

Bondi Plajı saldırısı kahramanı Ahmed için bir günde 1.5 milyon dolar toplandı, Albanese hastanede ziyaret etti

Bondi Plajı saldırısı kahramanı Ahmed için bir günde 1.5 milyon dolar toplandı, Albanese hastanede ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Bondi PLaı'ndaki silahlı saldırıda saldırganlardan birine müdahale eden ve bu sırada vurulan Suriyeli Ahmed el-Ahmed için online destek kampanyası başladı... 16.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-16T09:35+0300

2025-12-16T09:35+0300

2025-12-16T09:35+0300

dünya

bondi plajı

anthony albanese

suriyeli ahmed el-ahmed

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101835309_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_70fda8590c8fec520e03321d6de1b0f5.png

Avustralya'nın Bondi Plajı'ndaki Hanuka festivaline düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi yaralanmıştı. Olay sırasında saldırganlardan birine müdahale eden ve yaralanan Suriyeli manav Ahmed el-Ahmed'in hastanede tedavisi sürüyor. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise bugün yaptığı açıklamada saldırganlardan birinin elinden silahını alan ve aldığı yaralar nedeniyle tedavisi süren Suriyeli Ahmed el-Ahmed'i hastanede ziyaret ettiğini, aile üyeleriyle tanıştığını belirtti. Ahmed'i hastanede ziyaret eden Albanese, "gerçek bir kahraman" diye nitelediği Ahmed'e "birçok hayatı kurtardığı için teşekkür ettiğini" dile getirdi.Ahmed'in bir ameliyat daha geçireceğini söyleyen Albanese, "Ahmed el-Ahmed, ülkemizin en iyisini temsil ediyor. Bu ülkenin bölünmesine izin vermeyeceğiz" dedi.Bir günde 1.5 milyon dolar toplandıAldığı yaralar nedeniyle tedavisi süren Suriyeli Ahmed el-Ahmed’e destek olmak amacıyla başlatılan kampanyada toplanan bağış miktarı 1,5 milyon doları geçti."GoFundMe" platformunda “Bondi saldırganının silahını alan kahramanı destekleyin” başlığıyla Ahmed için bağış kampanyası başlatıldı.26 binden fazla kişinin katıldığı bağış kampanyasında bir günde 1,5 milyon dolardan fazla para toplandı.Kampanya açıklamasında kahraman olarak nitelenen Ahmed’in, müdahalesiyle sayısız can kaybını engellediği belirterek, “Kaos ve tehlike anında, tereddüt etmeden öne çıktı. Eylemleri fedakarca, içgüdüsel ve inkar edilemeyecek bir şekilde kahramancaydı.” ifadelerine yer verildi.Kampanyanın Ahmed’e minnettarlık ve destek göstermek için oluşturulduğu aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/saldirganlar-baba-ogul-cikti-bondi-plajindaki-silahli-saldiri-dakika-dakika-nasil-gelisti-1101797674.html

bondi plajı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bondi plajı, anthony albanese, suriyeli ahmed el-ahmed