Bill Clinton, Fas Kralı’nın düğününe Epstein’i de götürmüş

Eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın, Fas Kralı 6. Muhammed’in 2002 yılındaki düğününe, daha sonra cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla dünya... 18.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD merkezli New York Post’un haberine göre Clinton, düğün öncesinde kendi ekibini şaşırtan bir talepte bulunarak, resmi davetli olmadığı halde Epstein ve Maxwell’in de törene katılmasını istedi. Clinton’ın, üç yıl önce Fas Kralı’nın babası 2. Hasan’ın cenazesine katılması nedeniyle ülkede siyasi ve diplomatik bir ‘iyi niyet’ kazandığı belirtiliyor.Clinton’ın kızı Chelsea Clinton, Epstein ve Maxwell ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafının da bulunduğu aktarılıyor.‘Yıllardır konuşulan bir hikaye’Clinton’ın bu talebinin, kendi ekibi içinde ‘uygunsuz’ bulunduğu ve Demokrat çevrelerde yaklaşık yirmi yıldır kulaktan kulağa aktarılan bir ‘kulis hikayesi’ haline geldiği ifade ediliyor.İddiaya göre Clinton ve beraberindekiler, Epstein’in özel jeti olarak bilinen ve kamuoyunda ‘Lolita Express’ adıyla anılan uçakla Fas’a gitti. Chelsea Clinton’ın ise Oxford Üniversitesi’ndeki eğitimi nedeniyle seyahatini ayrı yaptığı belirtiliyor.Epstein dosyaları öncesi gündeme geldiBu iddiaların, ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein dosyalarını kamuoyuna açıklamak zorunda olduğu yasal sürenin hemen öncesinde yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti. Clinton cephesi ise eski başkanın Epstein’la ilişkilerini ‘abartılı’ şekilde aktardığı yönündeki eleştirileri reddediyor.Clinton’ın sözcüsü Angel Urena, daha önce yaptığı açıklamada, ‘Başkan Clinton, Jeffrey Epstein’ın Florida’da itiraf ettiği ya da New York’ta suçlandığı korkunç suçlar hakkında hiçbir bilgiye sahip değildi’ demişti. Urena, Clinton’ın Epstein’ın uçağıyla 2002-2003 yıllarında toplam dört seyahat yaptığını, bunların Clinton Vakfı çalışmalarıyla bağlantılı olduğunu savunmuştu.‘Yargılaması zayıf bir ilişki’Haberde görüşlerine yer verilen kaynaklar, Clinton’ın Epstein’in suçlarından haberdar olmadığını düşündüklerini, ancak bu ilişkinin eski başkanın ‘muhakeme gücü’ açısından olumsuz bir tablo çizdiğini belirtiyor.Jeffrey Epstein 2019 yılında, yargılanmayı beklerken cezaevinde intihar etmişti. Sevgilisi Ghislaine Maxwell ise halen cezaevinde bulunuyor.

