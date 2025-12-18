Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/abdli-gazeteci-hersh-abd-ukraynanin-yeniden-insasindan-elde-edilecek-gelirin-yarisini-istiyor-1101903384.html
ABD’li gazeteci Hersh: ABD, Ukrayna'nın yeniden inşasından elde edilecek gelirin yarısını istiyor
ABD’li gazeteci Hersh: ABD, Ukrayna'nın yeniden inşasından elde edilecek gelirin yarısını istiyor
Sputnik Türkiye
Pulitzer ödüllü gazeteci Hersh, Ukrayna’nın yeniden inşası sürecinde yüklenicileri seçmek ve fonları dağıtmak, ABD Özel Temsilcisi Witkoff ve Başkan Trump’ın... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T09:22+0300
2025-12-18T09:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
seymour hersh
steve witkoff
jared kushner
donald trump
ukrayna
daniel driscoll
pete hegseth
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101903370_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0f2b8575cd870d816b8a4c2dcf8f1c33.jpg
Deneyimli ABD’li araştırmacı gazeteci Seymour Hersh, Substack platformunda yayınladığı makalesinde, ABD’nin Ukrayna'nın yeniden inşasında yer alan tüm şirketlerin elde edeceği gelirlerinin yarısını almak istediğini yazdı.Hersh, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner'in, “Ukrayna'nın ABD öncülüğünde yeniden inşasında yer alan tüm şirketlerin kârlarının yüzde 50'sinin ABD’ye verilmesi konusunda ısrarcı olduklarını” kaydetti.ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Daniel Driscoll'ın, Ukrayna çözüm sürecindeki rolüne de dikkat çeken gazeteci, “son müzakerelerin yıldızı haline gelen” Driscoll’un 2026'da “beceriksiz Savunma Bakanı Pete Hegseth'in” yerini alabileceğini iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/rusyada-buyuk-saldiri-onlendi-ukrayna-istihbaratinin-planlari-suya-dusuruldu-1101902121.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101903370_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_bb82c2523ca42cb87e0d880bb0fa2a36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, seymour hersh, steve witkoff, jared kushner, donald trump, ukrayna, daniel driscoll, pete hegseth
abd, seymour hersh, steve witkoff, jared kushner, donald trump, ukrayna, daniel driscoll, pete hegseth

ABD’li gazeteci Hersh: ABD, Ukrayna'nın yeniden inşasından elde edilecek gelirin yarısını istiyor

09:22 18.12.2025
CC BY-SA 2.0 / Giorgio Montersino / Seymour HershЖурналист Сеймур Херш. Архивное фото
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
CC BY-SA 2.0 / Giorgio Montersino / Seymour Hersh
Abone ol
Pulitzer ödüllü gazeteci Hersh, Ukrayna’nın yeniden inşası sürecinde yüklenicileri seçmek ve fonları dağıtmak, ABD Özel Temsilcisi Witkoff ve Başkan Trump’ın damadı Kushner’in başkanlık ettiği bir kuruluşun sorumluluğunda olacağını belirtti.
Deneyimli ABD’li araştırmacı gazeteci Seymour Hersh, Substack platformunda yayınladığı makalesinde, ABD’nin Ukrayna'nın yeniden inşasında yer alan tüm şirketlerin elde edeceği gelirlerinin yarısını almak istediğini yazdı.
Hersh, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner'in, “Ukrayna'nın ABD öncülüğünde yeniden inşasında yer alan tüm şirketlerin kârlarının yüzde 50'sinin ABD’ye verilmesi konusunda ısrarcı olduklarını” kaydetti.
ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Daniel Driscoll'ın, Ukrayna çözüm sürecindeki rolüne de dikkat çeken gazeteci, “son müzakerelerin yıldızı haline gelen” Driscoll’un 2026'da “beceriksiz Savunma Bakanı Pete Hegseth'in” yerini alabileceğini iddia etti.

Daha önce The Telegraph gazetesi, kaynaklardan aktardığı haberinde, Hegseth'in "paranoyası" nedeniyle Driscoll'ın Ukrayna barış görüşmelerinden uzaklaştırıldığını bildirmişti. Habere göre, ABD Savunma Bakanı, Driscoll'ın Ukrayna müzakereleri sırasında yetkisini aştığını savundu. CNN kaynakları, Driscoll'ın Ukrayna barış çabalarındaki "alışılmadık rolünün", onun "nihayetinde Pete Hegseth'in yerine Pentagon şefi olabileceği" yönündeki spekülasyonları yeniden alevlendirdiğini dile getirmişti. Driscoll daha sonra bu göreve talip olmadığını belirtmişti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya’da büyük saldırı önlendi: Ukrayna istihbaratının planları suya düşürüldü
08:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала