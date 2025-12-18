ABD’li gazeteci Hersh: ABD, Ukrayna'nın yeniden inşasından elde edilecek gelirin yarısını istiyor

Daha önce The Telegraph gazetesi, kaynaklardan aktardığı haberinde, Hegseth'in "paranoyası" nedeniyle Driscoll'ın Ukrayna barış görüşmelerinden uzaklaştırıldığını bildirmişti. Habere göre, ABD Savunma Bakanı, Driscoll'ın Ukrayna müzakereleri sırasında yetkisini aştığını savundu. CNN kaynakları, Driscoll'ın Ukrayna barış çabalarındaki "alışılmadık rolünün", onun "nihayetinde Pete Hegseth'in yerine Pentagon şefi olabileceği" yönündeki spekülasyonları yeniden alevlendirdiğini dile getirmişti. Driscoll daha sonra bu göreve talip olmadığını belirtmişti.