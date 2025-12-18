https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/abdli-gazeteci-hersh-abd-ukraynanin-yeniden-insasindan-elde-edilecek-gelirin-yarisini-istiyor-1101903384.html
ABD’li gazeteci Hersh: ABD, Ukrayna'nın yeniden inşasından elde edilecek gelirin yarısını istiyor
Pulitzer ödüllü gazeteci Hersh, Ukrayna’nın yeniden inşası sürecinde yüklenicileri seçmek ve fonları dağıtmak, ABD Özel Temsilcisi Witkoff ve Başkan Trump’ın... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
Deneyimli ABD’li araştırmacı gazeteci Seymour Hersh, Substack platformunda yayınladığı makalesinde, ABD’nin Ukrayna'nın yeniden inşasında yer alan tüm şirketlerin elde edeceği gelirlerinin yarısını almak istediğini yazdı.Hersh, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner'in, “Ukrayna'nın ABD öncülüğünde yeniden inşasında yer alan tüm şirketlerin kârlarının yüzde 50'sinin ABD’ye verilmesi konusunda ısrarcı olduklarını” kaydetti.ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Daniel Driscoll'ın, Ukrayna çözüm sürecindeki rolüne de dikkat çeken gazeteci, “son müzakerelerin yıldızı haline gelen” Driscoll’un 2026'da “beceriksiz Savunma Bakanı Pete Hegseth'in” yerini alabileceğini iddia etti.
Daha önce The Telegraph gazetesi, kaynaklardan aktardığı haberinde, Hegseth'in "paranoyası" nedeniyle Driscoll'ın Ukrayna barış görüşmelerinden uzaklaştırıldığını bildirmişti. Habere göre, ABD Savunma Bakanı, Driscoll'ın Ukrayna müzakereleri sırasında yetkisini aştığını savundu. CNN kaynakları, Driscoll'ın Ukrayna barış çabalarındaki "alışılmadık rolünün", onun "nihayetinde Pete Hegseth'in yerine Pentagon şefi olabileceği" yönündeki spekülasyonları yeniden alevlendirdiğini dile getirmişti. Driscoll daha sonra bu göreve talip olmadığını belirtmişti.