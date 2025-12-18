https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/bakan-tunc-dusurulen-iha-hakkinda-konustu-1101942904.html
Bakan Tunç düşürülen İHA hakkında konuştu
Bakan Tunç düşürülen İHA hakkında konuştu
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Karadeniz üzerinde tespit edilip F-16’lar tarafından düşürülen insansız hava aracıyla (İHA)... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T23:56+0300
2025-12-18T23:56+0300
2025-12-18T23:56+0300
türki̇ye
yılmaz tunç
karadeniz
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
f-16
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101670441_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c8bf84dc3d40b44047ceb4b6775d017.jpg
TBMM Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülürken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Karadeniz’de düşürülen insansız hava aracına (İHA) ilişkin bilgi veren Bakan Tunç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüştüğünü belirterek şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/msb-duyurdu-karadenizde-bir-iha-dusuruldu-1101827544.html
türki̇ye
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101670441_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_9d1d11ac2fc012db08f82dfed5d0b1d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yılmaz tunç, karadeniz, türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), f-16
yılmaz tunç, karadeniz, türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), f-16
Bakan Tunç düşürülen İHA hakkında konuştu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Karadeniz üzerinde tespit edilip F-16’lar tarafından düşürülen insansız hava aracıyla (İHA) ilgili açıklamalarda bulundu.
TBMM Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülürken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Karadeniz’de düşürülen insansız hava aracına (İHA) ilişkin bilgi veren Bakan Tunç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüştüğünü belirterek şunları söyledi:
Karadeniz üzerinden hava sahamıza girmek üzereyken takibe alındı. Uygun bir ortamda F-16'larımız tarafından düşürüldü. Küçük bir cihaz. Çok küçük parçalara ayrıldı F-16 tarafından vurulunca. Bu parçalarda da hangi ülkeye ait olduğuna dair bir iz bulunamadı ama bu parçalarla ilgili incelemenin devam ettiğini bizlere ifade etti.