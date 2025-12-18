Türkiye
Bakan Tunç düşürülen İHA hakkında konuştu
Bakan Tunç düşürülen İHA hakkında konuştu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Karadeniz üzerinde tespit edilip F-16'lar tarafından düşürülen insansız hava aracıyla (İHA)... 18.12.2025
TBMM Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülürken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Karadeniz’de düşürülen insansız hava aracına (İHA) ilişkin bilgi veren Bakan Tunç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüştüğünü belirterek şunları söyledi:
2025
Bakan Tunç düşürülen İHA hakkında konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TBMM Genel Kurulu'nda
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Karadeniz üzerinde tespit edilip F-16’lar tarafından düşürülen insansız hava aracıyla (İHA) ilgili açıklamalarda bulundu.
TBMM Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülürken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Karadeniz’de düşürülen insansız hava aracına (İHA) ilişkin bilgi veren Bakan Tunç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüştüğünü belirterek şunları söyledi:

Karadeniz üzerinden hava sahamıza girmek üzereyken takibe alındı. Uygun bir ortamda F-16'larımız tarafından düşürüldü. Küçük bir cihaz. Çok küçük parçalara ayrıldı F-16 tarafından vurulunca. Bu parçalarda da hangi ülkeye ait olduğuna dair bir iz bulunamadı ama bu parçalarla ilgili incelemenin devam ettiğini bizlere ifade etti.

