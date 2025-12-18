https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/bakan-bayraktar-elektrikte-destek-limitinden-abonelerin-yuzde-94u-etkilenmeyecek-1101939408.html
Bakan Bayraktar: Elektrikte destek limitinden abonelerin yüzde 94'ü etkilenmeyecek
Bakan Bayraktar: Elektrikte destek limitinden abonelerin yüzde 94'ü etkilenmeyecek
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026’da yürürlüğe girecek yeni elektrik tüketim limiti ve enerji yatırımlarına ilişkin önemli... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T20:51+0300
2025-12-18T20:51+0300
2025-12-18T20:51+0300
türki̇ye
alparslan bayraktar
enerji
yenilenebilir enerji
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
nükleer enerji
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
nükleer enerji
rusya enerji bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101939234_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_e80c5fd46aef779448533f8f1d1c1467.jpg
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin maddeleri görüşülürken milletvekillerinin sorularını yanıtladı.EPDK’nın 31 Ekim kararına göre, meskenlerde yıllık elektrik tüketim limiti 4 bin kWh olarak belirlenmişti. Bakan Bayraktar, bu düzenleme sonrası Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) kapsamına girecek abone oranının yüzde 3’ten yüzde 6’ya çıkacağını, buna karşın abonelerin yüzde 94’ünün destek almaya devam edeceğini söyledi.'Maddi durumu uygun olmayan destek almaya devam edecek'Antalya ve İzmir’de tüketimin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Bakan Bayraktar, bu şehirlerde SKTT hesaplamalarının buna göre yapıldığını ifade etti. Bakan Bayraktar, gelir seviyesi düşük olup SKTT kapsamına giren abonelerin, başvuruyla durumlarını belgelemeleri halinde destek programından yararlanmayı sürdürebileceklerini vurguladı.'Su faturaları Ankara’da elektrik fiyatlarının üzerinde'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülürken yaptığı konuşmada, Ankara, İstanbul ve İzmir’de suya yapılan zamlarla ilgili açıklamalarına gelen tepkilere değindi.Bakan Bayraktar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın kendisine ''Biz böyle bir zam yapmadık” mesajı gönderdiğini belirterek şunları söyledi:Ankara’da yaşayan bir kişinin doğal gaz, elektrik ve su faturalarına ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda paylaşılan bilgilerden bahseden Bakan Bayraktar, “Su faturalarının Ankara’da elektrik fiyatlarının üzerinde seyrettiğini hepimiz biliyoruz” dedi.'Olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesidir'Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin uluslararası standartlara uygun biçimde, yüksek güvenlik kriterleriyle yürütüldüğünü ifade eden Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/bakan-bayraktar-akkuyu-ngs-turkiyenin-elektrik-ihtiyacinin-yaklasik-yuzde-10unu-karsilayacak-1101777921.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101939234_131:0:1148:763_1920x0_80_0_0_fc12aa16d1b0ed77b68eb9442074481e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
alparslan bayraktar, enerji, yenilenebilir enerji, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, nükleer enerji, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), nükleer enerji, rusya enerji bakanlığı
alparslan bayraktar, enerji, yenilenebilir enerji, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, nükleer enerji, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), nükleer enerji, rusya enerji bakanlığı
Bakan Bayraktar: Elektrikte destek limitinden abonelerin yüzde 94'ü etkilenmeyecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026’da yürürlüğe girecek yeni elektrik tüketim limiti ve enerji yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin maddeleri görüşülürken milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
EPDK’nın 31 Ekim kararına göre, meskenlerde yıllık elektrik tüketim limiti 4 bin kWh olarak belirlenmişti. Bakan Bayraktar, bu düzenleme sonrası Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) kapsamına girecek abone oranının yüzde 3’ten yüzde 6’ya çıkacağını, buna karşın abonelerin yüzde 94’ünün destek almaya devam edeceğini söyledi.
'Maddi durumu uygun olmayan destek almaya devam edecek'
Antalya ve İzmir’de tüketimin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Bakan Bayraktar, bu şehirlerde SKTT hesaplamalarının buna göre yapıldığını ifade etti.
Bakan Bayraktar, gelir seviyesi düşük olup SKTT kapsamına giren abonelerin, başvuruyla durumlarını belgelemeleri halinde destek programından yararlanmayı sürdürebileceklerini vurguladı.
'Su faturaları Ankara’da elektrik fiyatlarının üzerinde'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülürken yaptığı konuşmada, Ankara, İstanbul ve İzmir’de suya yapılan zamlarla ilgili açıklamalarına gelen tepkilere değindi.
Bakan Bayraktar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın kendisine ''Biz böyle bir zam yapmadık” mesajı gönderdiğini belirterek şunları söyledi:
Kullandığımız tüm veriler ASKİ’nin resmi internet sitesinden alınmıştır. Kamuya açık bu rakamları biz uydurmadık. Eğer bu verilerde bir hata varsa düzeltmeye hazırız.
Ankara’da yaşayan bir kişinin doğal gaz, elektrik ve su faturalarına ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda paylaşılan bilgilerden bahseden Bakan Bayraktar, “Su faturalarının Ankara’da elektrik fiyatlarının üzerinde seyrettiğini hepimiz biliyoruz” dedi.
'Olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesidir'
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin uluslararası standartlara uygun biçimde, yüksek güvenlik kriterleriyle yürütüldüğünü ifade eden Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
Bu, bizim ülkemizin enerji geleceği, enerji güvenliği ve temiz bir şekilde sağlanabilmesi için, yani karbon emisyonu üretmeden sağlanabilmesi, mevcut yaptığımız yenilenebilir yatırımları desteklemek için olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesidir.