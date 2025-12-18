https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/bakan-bayraktar-elektrikte-destek-limitinden-abonelerin-yuzde-94u-etkilenmeyecek-1101939408.html

Bakan Bayraktar: Elektrikte destek limitinden abonelerin yüzde 94'ü etkilenmeyecek

Bakan Bayraktar: Elektrikte destek limitinden abonelerin yüzde 94'ü etkilenmeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin maddeleri görüşülürken milletvekillerinin sorularını yanıtladı.EPDK’nın 31 Ekim kararına göre, meskenlerde yıllık elektrik tüketim limiti 4 bin kWh olarak belirlenmişti. Bakan Bayraktar, bu düzenleme sonrası Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) kapsamına girecek abone oranının yüzde 3’ten yüzde 6’ya çıkacağını, buna karşın abonelerin yüzde 94’ünün destek almaya devam edeceğini söyledi.'Maddi durumu uygun olmayan destek almaya devam edecek'Antalya ve İzmir’de tüketimin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Bakan Bayraktar, bu şehirlerde SKTT hesaplamalarının buna göre yapıldığını ifade etti. Bakan Bayraktar, gelir seviyesi düşük olup SKTT kapsamına giren abonelerin, başvuruyla durumlarını belgelemeleri halinde destek programından yararlanmayı sürdürebileceklerini vurguladı.'Su faturaları Ankara’da elektrik fiyatlarının üzerinde'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülürken yaptığı konuşmada, Ankara, İstanbul ve İzmir’de suya yapılan zamlarla ilgili açıklamalarına gelen tepkilere değindi.Bakan Bayraktar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın kendisine ''Biz böyle bir zam yapmadık” mesajı gönderdiğini belirterek şunları söyledi:Ankara’da yaşayan bir kişinin doğal gaz, elektrik ve su faturalarına ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda paylaşılan bilgilerden bahseden Bakan Bayraktar, “Su faturalarının Ankara’da elektrik fiyatlarının üzerinde seyrettiğini hepimiz biliyoruz” dedi.'Olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesidir'Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin uluslararası standartlara uygun biçimde, yüksek güvenlik kriterleriyle yürütüldüğünü ifade eden Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

