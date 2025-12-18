https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/altin-yukselise-gecti-6-bin-tl-seviyesi-asildi-1101938765.html
Altın yükselişe geçti: 6 bin TL seviyesi aşıldı
Sputnik Türkiye
Altın piyasasında yükseliş hız kesmiyor. Gram altın, gün içinde 6 bin TL eşiğini aşarak yeni bir rekor kırdı. 18.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/12/1042672716_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a4a9bd5c34fe0981004f235711f149e3.jpg
Küresel belirsizlikler ve güvenli liman talebinin artması, altındaki yükselişi destekledi.Piyasalarda gram altının alış fiyatı 6 bin TL, satış fiyatı ise 6 bin 79 TL seviyesinde seyrediyor. Gram altında günlük değişim yüzde 0.69 seviyesinde gerçekleşti.Ons altın ise 4 bin 359 dolar seviyesine yükseldi. Altın fiyatları günün son saatlerinde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/12/1042672716_166:0:915:562_1920x0_80_0_0_4ef0483326481c749ecbeb9be376740f.jpg
