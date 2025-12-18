Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/altin-yukselise-gecti-6-bin-tl-seviyesi-asildi-1101938765.html
Altın yükselişe geçti: 6 bin TL seviyesi aşıldı
Altın yükselişe geçti: 6 bin TL seviyesi aşıldı
18.12.2025

Altın piyasasında yükseliş hız kesmiyor. Gram altın, gün içinde 6 bin TL eşiğini aşarak yeni bir rekor kırdı.
Küresel belirsizlikler ve güvenli liman talebinin artması, altındaki yükselişi destekledi.
Piyasalarda gram altının alış fiyatı 6 bin TL, satış fiyatı ise 6 bin 79 TL seviyesinde seyrediyor. Gram altında günlük değişim yüzde 0.69 seviyesinde gerçekleşti.
Ons altın ise 4 bin 359 dolar seviyesine yükseldi. Altın fiyatları günün son saatlerinde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.
