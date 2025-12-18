https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/altin-yukselise-gecti-6-bin-tl-seviyesi-asildi-1101938765.html

Altın yükselişe geçti: 6 bin TL seviyesi aşıldı

Altın yükselişe geçti: 6 bin TL seviyesi aşıldı

Sputnik Türkiye

Altın piyasasında yükseliş hız kesmiyor. Gram altın, gün içinde 6 bin TL eşiğini aşarak yeni bir rekor kırdı. 18.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-18T20:08+0300

2025-12-18T20:08+0300

2025-12-18T20:08+0300

ekonomi̇

altın

ons altın

gram altın

külçe altın

altın fiyatları

çeyrek altın

yarım altın

yarım gram altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/12/1042672716_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a4a9bd5c34fe0981004f235711f149e3.jpg

Küresel belirsizlikler ve güvenli liman talebinin artması, altındaki yükselişi destekledi.Piyasalarda gram altının alış fiyatı 6 bin TL, satış fiyatı ise 6 bin 79 TL seviyesinde seyrediyor. Gram altında günlük değişim yüzde 0.69 seviyesinde gerçekleşti.Ons altın ise 4 bin 359 dolar seviyesine yükseldi. Altın fiyatları günün son saatlerinde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/dev-bankadan-altin-icin-2026-tahmini-yeni-rekorlar-yolda-1101909156.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın