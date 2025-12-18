https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/almanya-yaklasik-50-milyar-euroluk-askeri-techizat-ve-silah-alimini-onayladi--1101905723.html
Almanya yaklaşık 50 milyar euroluk askeri teçhizat ve silah alımını onayladı
Almanya yaklaşık 50 milyar euroluk askeri teçhizat ve silah alımını onayladı
Almanya Federal Meclisi (Bundestag), yaklaşık 50 milyar avro değerindeki askeri teçhizat ve silah alımı sözleşmelerini onayladı. İsrail ise Almanya'ya 3,1... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
Alman Federal Meclisi Bütçe Komisyonu, Alman Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonuna yönelik 30 proje için yaklaşık 50 milyar avro değerinde askeri teçhizat ve silah alımlarının önünü açtı. Öte yandan İsrail ise Almanya Federal Meclisinin (Bundestag) Arrow 3 hava savunma sistemi alımına ilişkin 2 yıl önce imzalanan anlaşmayı genişletme kararını onayladığını duyurdu.Mecliste onaylanan projeler arasında Alman askerleri için kıyafet ve koruyucu ekipman alımını kapsayan 21 milyar avroluk sipariş bulunuyor.Ayrıca 4 milyar avro değerinde 200 Puma zırhlı muharebe aracı ile "Arrow 3" savunma sistemi için füze satın alımına yönelik sözleşmeler de bu projeler arasında yer alıyor.Meclisin onayıyla, Alman silah üreticisi Rheinmetall, uydu tabanlı "Spock" kod adlı sistemi için milyarlarca avroluk sipariş alacak. Sistemin ilk sözleşme hacmi yaklaşık 1,76 milyar avroya ulaşıyor.Alman hükümeti, NATO'nun "Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 2'sinin savunma giderlerine harcanması" hedefine uyarak ülkenin savunma harcamalarını artıracağını açıklamıştı.Almanya'da ayrıca NATO'nun planlarında yapılan değişiklikler nedeniyle, 2035'e kadar Alman ordusunun mevcut asker sayısı yaklaşık 260 bine, yedek asker sayısının da 200 bine çıkarılması amaçlanıyor.Ülkenin savunma harcamaları, gelecek birkaç yıl için bütçenin borç freninden muaf tutulacak. Alman ordusu için bu yıl toplamda 80 milyar avronun üzerinde silah ve ekipman siparişleri verildi.
Almanya yaklaşık 50 milyar euroluk askeri teçhizat ve silah alımını onayladı
10:48 18.12.2025 (güncellendi: 11:12 18.12.2025)
Almanya Federal Meclisi (Bundestag), yaklaşık 50 milyar avro değerindeki askeri teçhizat ve silah alımı sözleşmelerini onayladı. İsrail ise Almanya'ya 3,1 milyar dolar değerinde Arrow 3 hava savunma sistemi satışının gerçekleşeceği bildirildi.
Alman Federal Meclisi Bütçe Komisyonu, Alman Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonuna yönelik 30 proje için yaklaşık 50 milyar avro değerinde askeri teçhizat ve silah alımlarının önünü açtı. Öte yandan İsrail ise Almanya Federal Meclisinin (Bundestag) Arrow 3 hava savunma sistemi alımına ilişkin 2 yıl önce imzalanan anlaşmayı genişletme kararını onayladığını duyurdu.
Mecliste onaylanan projeler arasında Alman askerleri için kıyafet ve koruyucu ekipman alımını kapsayan 21 milyar avroluk sipariş bulunuyor.
Ayrıca 4 milyar avro değerinde 200 Puma zırhlı muharebe aracı ile "Arrow 3" savunma sistemi için füze satın alımına yönelik sözleşmeler de bu projeler arasında yer alıyor.
Meclisin onayıyla, Alman silah üreticisi Rheinmetall, uydu tabanlı "Spock" kod adlı sistemi için milyarlarca avroluk sipariş alacak. Sistemin ilk sözleşme hacmi yaklaşık 1,76 milyar avroya ulaşıyor.
Alman hükümeti, NATO'nun "Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 2'sinin savunma giderlerine harcanması" hedefine uyarak ülkenin savunma harcamalarını artıracağını açıklamıştı.
Almanya'da ayrıca NATO'nun planlarında yapılan değişiklikler nedeniyle, 2035'e kadar Alman ordusunun mevcut asker sayısı yaklaşık 260 bine, yedek asker sayısının da 200 bine çıkarılması amaçlanıyor.
Ülkenin savunma harcamaları, gelecek birkaç yıl için bütçenin borç freninden muaf tutulacak. Alman ordusu için bu yıl toplamda 80 milyar avronun üzerinde silah ve ekipman siparişleri verildi.