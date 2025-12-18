Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/almanya-yaklasik-50-milyar-euroluk-askeri-techizat-ve-silah-alimini-onayladi--1101905723.html
Almanya yaklaşık 50 milyar euroluk askeri teçhizat ve silah alımını onayladı
Almanya yaklaşık 50 milyar euroluk askeri teçhizat ve silah alımını onayladı
Sputnik Türkiye
Almanya Federal Meclisi (Bundestag), yaklaşık 50 milyar avro değerindeki askeri teçhizat ve silah alımı sözleşmelerini onayladı. İsrail ise Almanya'ya 3,1... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T10:48+0300
2025-12-18T11:12+0300
dünya
arrow 3
alman federal meclisi (bundestag)
almanya federal meclisi
almanya
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101905871_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17e2f8ad69103079fee6021277ae2590.jpg
Alman Federal Meclisi Bütçe Komisyonu, Alman Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonuna yönelik 30 proje için yaklaşık 50 milyar avro değerinde askeri teçhizat ve silah alımlarının önünü açtı. Öte yandan İsrail ise Almanya Federal Meclisinin (Bundestag) Arrow 3 hava savunma sistemi alımına ilişkin 2 yıl önce imzalanan anlaşmayı genişletme kararını onayladığını duyurdu.Mecliste onaylanan projeler arasında Alman askerleri için kıyafet ve koruyucu ekipman alımını kapsayan 21 milyar avroluk sipariş bulunuyor.Ayrıca 4 milyar avro değerinde 200 Puma zırhlı muharebe aracı ile "Arrow 3" savunma sistemi için füze satın alımına yönelik sözleşmeler de bu projeler arasında yer alıyor.Meclisin onayıyla, Alman silah üreticisi Rheinmetall, uydu tabanlı "Spock" kod adlı sistemi için milyarlarca avroluk sipariş alacak. Sistemin ilk sözleşme hacmi yaklaşık 1,76 milyar avroya ulaşıyor.Alman hükümeti, NATO'nun "Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 2'sinin savunma giderlerine harcanması" hedefine uyarak ülkenin savunma harcamalarını artıracağını açıklamıştı.Almanya'da ayrıca NATO'nun planlarında yapılan değişiklikler nedeniyle, 2035'e kadar Alman ordusunun mevcut asker sayısı yaklaşık 260 bine, yedek asker sayısının da 200 bine çıkarılması amaçlanıyor.Ülkenin savunma harcamaları, gelecek birkaç yıl için bütçenin borç freninden muaf tutulacak. Alman ordusu için bu yıl toplamda 80 milyar avronun üzerinde silah ve ekipman siparişleri verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/uzmani-almanya-basbakani-merzin-aciklamalarini-degerlendirdi-amerikanin-rol-almadigi-bir-nato-1101844218.html
almanya
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101905871_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b8254380ebac90c213a02eeda4fac94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
arrow 3, alman federal meclisi (bundestag), almanya federal meclisi, almanya, i̇srail
arrow 3, alman federal meclisi (bundestag), almanya federal meclisi, almanya, i̇srail

Almanya yaklaşık 50 milyar euroluk askeri teçhizat ve silah alımını onayladı

10:48 18.12.2025 (güncellendi: 11:12 18.12.2025)
© AA / Halil SağırkayaAlmanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis (Bundestag)
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis (Bundestag) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
© AA / Halil Sağırkaya
Abone ol
Almanya Federal Meclisi (Bundestag), yaklaşık 50 milyar avro değerindeki askeri teçhizat ve silah alımı sözleşmelerini onayladı. İsrail ise Almanya'ya 3,1 milyar dolar değerinde Arrow 3 hava savunma sistemi satışının gerçekleşeceği bildirildi.
Alman Federal Meclisi Bütçe Komisyonu, Alman Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonuna yönelik 30 proje için yaklaşık 50 milyar avro değerinde askeri teçhizat ve silah alımlarının önünü açtı. Öte yandan İsrail ise Almanya Federal Meclisinin (Bundestag) Arrow 3 hava savunma sistemi alımına ilişkin 2 yıl önce imzalanan anlaşmayı genişletme kararını onayladığını duyurdu.
Mecliste onaylanan projeler arasında Alman askerleri için kıyafet ve koruyucu ekipman alımını kapsayan 21 milyar avroluk sipariş bulunuyor.
Ayrıca 4 milyar avro değerinde 200 Puma zırhlı muharebe aracı ile "Arrow 3" savunma sistemi için füze satın alımına yönelik sözleşmeler de bu projeler arasında yer alıyor.
© AA / Halil SağırkayaAlmanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis (Bundestag)
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis (Bundestag) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis (Bundestag)
© AA / Halil Sağırkaya
Meclisin onayıyla, Alman silah üreticisi Rheinmetall, uydu tabanlı "Spock" kod adlı sistemi için milyarlarca avroluk sipariş alacak. Sistemin ilk sözleşme hacmi yaklaşık 1,76 milyar avroya ulaşıyor.
Alman hükümeti, NATO'nun "Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 2'sinin savunma giderlerine harcanması" hedefine uyarak ülkenin savunma harcamalarını artıracağını açıklamıştı.
Almanya'da ayrıca NATO'nun planlarında yapılan değişiklikler nedeniyle, 2035'e kadar Alman ordusunun mevcut asker sayısı yaklaşık 260 bine, yedek asker sayısının da 200 bine çıkarılması amaçlanıyor.
Ülkenin savunma harcamaları, gelecek birkaç yıl için bütçenin borç freninden muaf tutulacak. Alman ordusu için bu yıl toplamda 80 milyar avronun üzerinde silah ve ekipman siparişleri verildi.
Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
GÖRÜŞ
Uzmanı, Almanya Başbakanı Merz'in açıklamalarını değerlendirdi: Amerika’nın rol almadığı bir NATO ayakta kalır mı?
16 Aralık, 14:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала