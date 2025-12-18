https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/akaryakit-fiyatlariyla-ilgili-bakan-uraloglundan-aciklama-mudahale-soz-konusu-degil-1101931719.html
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: 'Müdahale söz konusu değil'
TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hükümetimizin akaryakıt fiyatlarına bir müdahalesi söz konusu değil" dedi.Dünya ve serbest piyasa şartlarına vurgu yaptıBakan Uraloğlu şu açıklamalarda bulundu:
2025
TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hükümetimizin akaryakıt fiyatlarına bir müdahalesi söz konusu değil" dedi.
Dünya ve serbest piyasa şartlarına vurgu yaptı
Bakan Uraloğlu şu açıklamalarda bulundu:
"Hükümetimizin akaryakıt fiyatlarına bir müdahalesi söz konusu değil. Dünya ve serbest piyasa şartlarına göre bunlar belirleniyor. Akaryakıttan alınan ÖTV maktu tutardadır. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında altı aylık Yİ-ÜFE oranı ile güncellenmektedir. Bunun dışında bir vergi yok. Aksine bu yıl Ocak ayında Yİ-ÜFE oranının daha altında bir fiyatlama yapılmıştı. Ayrıca benzin üzerine baktığımız an KDV ve ÖTV toplam vergi yükü 2002’de yüzde 70,2 seviyesindeyken şu an itibariyle bu yaklaşık yüzde 42.2 seviyesindedir"