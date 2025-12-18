Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: 'Müdahale söz konusu değil'

"Hükümetimizin akaryakıt fiyatlarına bir müdahalesi söz konusu değil. Dünya ve serbest piyasa şartlarına göre bunlar belirleniyor. Akaryakıttan alınan ÖTV maktu tutardadır. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında altı aylık Yİ-ÜFE oranı ile güncellenmektedir. Bunun dışında bir vergi yok. Aksine bu yıl Ocak ayında Yİ-ÜFE oranının daha altında bir fiyatlama yapılmıştı. Ayrıca benzin üzerine baktığımız an KDV ve ÖTV toplam vergi yükü 2002’de yüzde 70,2 seviyesindeyken şu an itibariyle bu yaklaşık yüzde 42.2 seviyesindedir"