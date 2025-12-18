Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/akaryakit-fiyatlariyla-ilgili-bakan-uraloglundan-aciklama-mudahale-soz-konusu-degil-1101931719.html
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: 'Müdahale söz konusu değil'
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: 'Müdahale söz konusu değil'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'hükümetimizin akaryakıt fiyatlarına bir müdahalesi söz... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T15:02+0300
2025-12-18T15:02+0300
ekonomi̇
abdulkadir uraloğlu
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt zammı
akaryakıt indirimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089506033_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f97501ac277db2b454efb2ea37a98f14.jpg
TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hükümetimizin akaryakıt fiyatlarına bir müdahalesi söz konusu değil" dedi.Dünya ve serbest piyasa şartlarına vurgu yaptıBakan Uraloğlu şu açıklamalarda bulundu:
SON HABERLER
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: 'Müdahale söz konusu değil'

15:02 18.12.2025
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'hükümetimizin akaryakıt fiyatlarına bir müdahalesi söz konusu değil' ifadelerini kullandı.
TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hükümetimizin akaryakıt fiyatlarına bir müdahalesi söz konusu değil" dedi.

Dünya ve serbest piyasa şartlarına vurgu yaptı

Bakan Uraloğlu şu açıklamalarda bulundu:
"Hükümetimizin akaryakıt fiyatlarına bir müdahalesi söz konusu değil. Dünya ve serbest piyasa şartlarına göre bunlar belirleniyor. Akaryakıttan alınan ÖTV maktu tutardadır. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında altı aylık Yİ-ÜFE oranı ile güncellenmektedir. Bunun dışında bir vergi yok. Aksine bu yıl Ocak ayında Yİ-ÜFE oranının daha altında bir fiyatlama yapılmıştı. Ayrıca benzin üzerine baktığımız an KDV ve ÖTV toplam vergi yükü 2002’de yüzde 70,2 seviyesindeyken şu an itibariyle bu yaklaşık yüzde 42.2 seviyesindedir"
