Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Benzine gece yarısı bir indirim daha geldi: Akaryakıtta fiyatlar değişti
Benzine gece yarısı bir indirim daha geldi: Akaryakıtta fiyatlar değişti
Benzin fiyatlarına bir indirim daha yansıdı. Brent petrol ve dövizdeki hareketlilik sonrası benzinin litre fiyatı gece yarısı 83 kuruş düştü. Son iki günde... 17.12.2025, Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Son olarak benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 83 kuruşluk indirim yapıldı.Son iki günde benzinde 3 TL’ye yakın düşüşSon günlerde peş peşe gelen indirimlerle birlikte, benzinde iki gün içinde yaklaşık 3 TL, ticari araçları daha yakından ilgilendiren motorinde ise 2 liranın üzerinde fiyat düşüşü yaşandı. İndirimler pompa fiyatlarına yansıdı.Güncel akaryakıt fiyatları açıklandıİndirimlerin ardından büyükşehirlerde güncel benzin ve motorin fiyatları şöyle oldu:
09:28 17.12.2025
Benzin fiyatlarına bir indirim daha yansıdı. Brent petrol ve dövizdeki hareketlilik sonrası benzinin litre fiyatı gece yarısı 83 kuruş düştü. Son iki günde benzinde yaklaşık 3 TL, motorinde ise 2 liranın üzerinde indirim gerçekleşti. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları…
İstanbul:
Benzin: 51,78 TL
Motorin: 53,18 TL
Ankara:
Benzin: 52,63 TL
Motorin: 54,19 TL
İzmir:
Benzin: 52,99 TL
Motorin: 54,56 TL
Adana:
Benzin: 53,53 TL
Motorin: 55,11 TL
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
EKONOMİ
Benzine büyük indirim geldi: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişti
Dün, 09:27
