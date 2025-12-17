https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/benzine-gece-yarisi-bir-indirim-daha-geldi-akaryakitta-fiyatlar-degisti-1101861479.html
Benzine gece yarısı bir indirim daha geldi: Akaryakıtta fiyatlar değişti
17.12.2025
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Son olarak benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 83 kuruşluk indirim yapıldı.Son iki günde benzinde 3 TL’ye yakın düşüşSon günlerde peş peşe gelen indirimlerle birlikte, benzinde iki gün içinde yaklaşık 3 TL, ticari araçları daha yakından ilgilendiren motorinde ise 2 liranın üzerinde fiyat düşüşü yaşandı. İndirimler pompa fiyatlarına yansıdı.Güncel akaryakıt fiyatları açıklandıİndirimlerin ardından büyükşehirlerde güncel benzin ve motorin fiyatları şöyle oldu:
Benzin fiyatlarına bir indirim daha yansıdı. Brent petrol ve dövizdeki hareketlilik sonrası benzinin litre fiyatı gece yarısı 83 kuruş düştü. Son iki günde benzinde yaklaşık 3 TL, motorinde ise 2 liranın üzerinde indirim gerçekleşti. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları…
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Son olarak benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 83 kuruşluk indirim yapıldı.
Son iki günde benzinde 3 TL’ye yakın düşüş
Son günlerde peş peşe gelen indirimlerle birlikte, benzinde iki gün içinde yaklaşık 3 TL, ticari araçları daha yakından ilgilendiren motorinde ise 2 liranın üzerinde fiyat düşüşü yaşandı. İndirimler pompa fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt fiyatları açıklandı
İndirimlerin ardından büyükşehirlerde güncel benzin ve motorin fiyatları şöyle oldu:
İstanbul:Benzin:
51,78 TLMotorin:
53,18 TL
Ankara:Benzin:
52,63 TLMotorin:
54,19 TL
İzmir:Benzin:
52,99 TLMotorin:
54,56 TL
Adana:Benzin:
53,53 TLMotorin:
55,11 TL