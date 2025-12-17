https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/benzine-gece-yarisi-bir-indirim-daha-geldi-akaryakitta-fiyatlar-degisti-1101861479.html

Benzine gece yarısı bir indirim daha geldi: Akaryakıtta fiyatlar değişti

Benzine gece yarısı bir indirim daha geldi: Akaryakıtta fiyatlar değişti

Benzin fiyatlarına bir indirim daha yansıdı. Brent petrol ve dövizdeki hareketlilik sonrası benzinin litre fiyatı gece yarısı 83 kuruş düştü. Son iki günde... 17.12.2025

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Son olarak benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 83 kuruşluk indirim yapıldı.Son iki günde benzinde 3 TL’ye yakın düşüşSon günlerde peş peşe gelen indirimlerle birlikte, benzinde iki gün içinde yaklaşık 3 TL, ticari araçları daha yakından ilgilendiren motorinde ise 2 liranın üzerinde fiyat düşüşü yaşandı. İndirimler pompa fiyatlarına yansıdı.Güncel akaryakıt fiyatları açıklandıİndirimlerin ardından büyükşehirlerde güncel benzin ve motorin fiyatları şöyle oldu:

