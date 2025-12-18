https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/aileler-dikkat-bir-sirt-cantasi-guvensiz-cikti--piyasadan-toplatiliyor-1101911444.html

Aileler dikkat: Bir sırt çantası 'güvensiz' çıktı, piyasadan toplatılıyor

Aileler dikkat: Bir sırt çantası 'güvensiz' çıktı, piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı çocuklar için üretilen pelüş sırt çantasının güvensiz olduğunu belirtti, piyasadan toplatma kararı verdi.

Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Listesi güncellendi. Listeye çocuklar için üretilen Dolphin marka pelüş sırt çantası eklendi. Bakanlık çantanın güvensiz olduğunu belirterek satışını yasakladı, piyasadan toplatılmasına karar verdi. Çocuklar için üretilen sırt çantasının "Test Raporunda Söz Konusu Peluş Çanta Ürününün ‘Oyuncakların Güvenliği En 71-1 Mekanik Ve Fiziksel Özellikler’ Yönünden Uygunsuz Olduğu Tespit Edilmiştir." denilirken, "Söz Konusu Dolphin Marka Peluş Çanta Ürünü Fitalat Kısmından Da Sınırlandırılan Değeri Aşarak Test Raporundan “Kalır” Sonuç Almıştır." denildi. Bakanlık ürünün satışını yasakladı.

