Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/aileler-dikkat-bir-sirt-cantasi-guvensiz-cikti--piyasadan-toplatiliyor-1101911444.html
Aileler dikkat: Bir sırt çantası 'güvensiz' çıktı, piyasadan toplatılıyor
Aileler dikkat: Bir sırt çantası 'güvensiz' çıktı, piyasadan toplatılıyor
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı çocuklar için üretilen pelüş sırt çantasının güvensiz olduğunu belirtti, piyasadan toplatma kararı verdi. 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T12:47+0300
2025-12-18T12:47+0300
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
güvensiz ürün
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101913049_0:162:2048:1314_1920x0_80_0_0_9360aa4af67b0414eb15ff6dcb2076c1.jpg
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Listesi güncellendi. Listeye çocuklar için üretilen Dolphin marka pelüş sırt çantası eklendi. Bakanlık çantanın güvensiz olduğunu belirterek satışını yasakladı, piyasadan toplatılmasına karar verdi. Çocuklar için üretilen sırt çantasının "Test Raporunda Söz Konusu Peluş Çanta Ürününün ‘Oyuncakların Güvenliği En 71-1 Mekanik Ve Fiziksel Özellikler’ Yönünden Uygunsuz Olduğu Tespit Edilmiştir." denilirken, "Söz Konusu Dolphin Marka Peluş Çanta Ürünü Fitalat Kısmından Da Sınırlandırılan Değeri Aşarak Test Raporundan “Kalır” Sonuç Almıştır." denildi. Bakanlık ürünün satışını yasakladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/unlu-markanin-cocuk-urunu-guvensiz-cikti-bakanlik-piyasadan-toplayin-dedi-1101473089.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101913049_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_248c4043eb0a3e96e1f3d80fb14b1e8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ticaret bakanlığı, güvensiz ürün, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
ticaret bakanlığı, güvensiz ürün, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)

Aileler dikkat: Bir sırt çantası 'güvensiz' çıktı, piyasadan toplatılıyor

12:47 18.12.2025
peluş oyuncak
peluş oyuncak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
Abone ol
Ticaret Bakanlığı çocuklar için üretilen pelüş sırt çantasının güvensiz olduğunu belirtti, piyasadan toplatma kararı verdi.
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Listesi güncellendi. Listeye çocuklar için üretilen Dolphin marka pelüş sırt çantası eklendi. Bakanlık çantanın güvensiz olduğunu belirterek satışını yasakladı, piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
Ticaret Bakanlığı
Çocuklar için üretilen sırt çantasının "Test Raporunda Söz Konusu Peluş Çanta Ürününün ‘Oyuncakların Güvenliği En 71-1 Mekanik Ve Fiziksel Özellikler’ Yönünden Uygunsuz Olduğu Tespit Edilmiştir." denilirken, "Söz Konusu Dolphin Marka Peluş Çanta Ürünü Fitalat Kısmından Da Sınırlandırılan Değeri Aşarak Test Raporundan “Kalır” Sonuç Almıştır." denildi. Bakanlık ürünün satışını yasakladı.
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
EKONOMİ
Ünlü markanın çocuk ürünü 'güvensiz' çıktı: Bakanlık 'piyasadan toplayın' dedi
2 Aralık, 11:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала