Meksika'da 'acil iniş' yapmaya çalışan uçak düştü: En az 7 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da 'acil iniş' yapmaya çalışan uçak düştü: En az 7 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Meksika'nın merkezinde acil iniş yapmaya çalışan küçük bir uçak düştü ve en az yedi kişi hayatını kaybetti. 16.12.2025, Sputnik Türkiye
Meksika’da Toluca Havalimanı yakınlarında acil iniş yapmaya çalışan küçük bir uçak sanayi bölgesine düştü, kazada en az 7 kişi hayatını kaybetti.Kaza, başkent Meksiko’nun yaklaşık 50 kilometre batısında, Toluca Havalimanı’na 5 kilometre mesafedeki San Mateo Atenco adlı sanayi bölgesinde meydana geldi. Acapulco’dan havalanan özel jetin, acil iniş sırasında düştüğü bildirildi.Meksika Eyaleti Sivil Koruma Koordinatörü Adrian Hernandez, yaptığı açıklamada, uçakta 8 yolcu ve 2 mürettebatın kayıtlı olduğunu, ancak kazadan saatler sonra yalnızca 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.Hernandez, uçağın bir futbol sahasına iniş yapmaya çalıştığı sırada yakındaki bir iş yerinin metal çatısına çarptığını, çarpmanın ardından büyük bir yangın çıktığını kaydetti. Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.San Mateo Atenco Belediye Başkanı Ana Muniz ise Milenio Televizyonu’na yaptığı açıklamada, çıkan yangın nedeniyle bölgede yaklaşık 130 kişinin tahliye edildiğini söyledi.
Meksika'da 'acil iniş' yapmaya çalışan uçak düştü: En az 7 kişi hayatını kaybetti

03:25 16.12.2025
© AP Photo / Ramses Mercado
© AP Photo / Ramses Mercado
Meksika'nın merkezinde acil iniş yapmaya çalışan küçük bir uçak düştü ve en az yedi kişi hayatını kaybetti.
Meksika’da Toluca Havalimanı yakınlarında acil iniş yapmaya çalışan küçük bir uçak sanayi bölgesine düştü, kazada en az 7 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, başkent Meksiko’nun yaklaşık 50 kilometre batısında, Toluca Havalimanı’na 5 kilometre mesafedeki San Mateo Atenco adlı sanayi bölgesinde meydana geldi. Acapulco’dan havalanan özel jetin, acil iniş sırasında düştüğü bildirildi.
Meksika Eyaleti Sivil Koruma Koordinatörü Adrian Hernandez, yaptığı açıklamada, uçakta 8 yolcu ve 2 mürettebatın kayıtlı olduğunu, ancak kazadan saatler sonra yalnızca 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.
Hernandez, uçağın bir futbol sahasına iniş yapmaya çalıştığı sırada yakındaki bir iş yerinin metal çatısına çarptığını, çarpmanın ardından büyük bir yangın çıktığını kaydetti. Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.
San Mateo Atenco Belediye Başkanı Ana Muniz ise Milenio Televizyonu’na yaptığı açıklamada, çıkan yangın nedeniyle bölgede yaklaşık 130 kişinin tahliye edildiğini söyledi.
