Trump'tan Çin'e Tayvan mesajı: Şi sonuçlarını biliyor
Trump'tan Çin'e Tayvan mesajı: Şi sonuçlarını biliyor
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Çin'in Tayvan'a askeri müdahalede bulunması halinde bunun 'sonuçlarını bildiğini' söyledi. Ancak... 02.11.2025
ABD merkezli CBS News’e verdiği röportajın pazar günü yayımlanan bölümünde Trump’a, Çin’in Tayvan’a askeri harekat düzenlemesi durumunda ABD güçlerini devreye sokup sokmayacağı soruldu.Trump bu soruya, "Eğer böyle bir şey olursa öğrenirsiniz. O (Şi) cevabı biliyor" şeklinde yanıt verdi.Trump ayrıca, "Çin liderleri sonuçları biliyor" ifadelerini kullandı.
19:11 02.11.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Çin’in Tayvan’a askeri müdahalede bulunması halinde bunun ‘sonuçlarını bildiğini’ söyledi. Ancak Trump, ABD’nin bu durumda Tayvan’ı doğrudan savunup savunmayacağı sorusuna net bir yanıt vermedi.
ABD merkezli CBS News’e verdiği röportajın pazar günü yayımlanan bölümünde Trump’a, Çin’in Tayvan’a askeri harekat düzenlemesi durumunda ABD güçlerini devreye sokup sokmayacağı soruldu.
Trump bu soruya, "Eğer böyle bir şey olursa öğrenirsiniz. O (Şi) cevabı biliyor" şeklinde yanıt verdi.
Trump ayrıca, "Çin liderleri sonuçları biliyor" ifadelerini kullandı.
Çin- Tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2025
DÜNYA
Çin ordusundan Tayvan yakınında askeri tatbikat
2 Nisan, 09:45
