Trump'tan Çin'e Tayvan mesajı: Şi sonuçlarını biliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Çin’in Tayvan’a askeri müdahalede bulunması halinde bunun ‘sonuçlarını bildiğini’ söyledi. Ancak... 02.11.2025, Sputnik Türkiye
ABD merkezli CBS News’e verdiği röportajın pazar günü yayımlanan bölümünde Trump’a, Çin’in Tayvan’a askeri harekat düzenlemesi durumunda ABD güçlerini devreye sokup sokmayacağı soruldu.Trump bu soruya, "Eğer böyle bir şey olursa öğrenirsiniz. O (Şi) cevabı biliyor" şeklinde yanıt verdi.Trump ayrıca, "Çin liderleri sonuçları biliyor" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Çin’in Tayvan’a askeri müdahalede bulunması halinde bunun ‘sonuçlarını bildiğini’ söyledi. Ancak Trump, ABD’nin bu durumda Tayvan’ı doğrudan savunup savunmayacağı sorusuna net bir yanıt vermedi.
