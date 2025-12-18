AB Zirvesi’nin ilk gününde Rus varlıkları konusunda uzlaşma çıkmadı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/ab-zirvesinin-ilk-gununde-rus-varliklari-konusunda-uzlasma-cikmadi-1101942371.html

Avrupa Konseyi zirvesinin ilk gününün sonunda, Rusya Merkez Bankası’na ait varlıkların kullanımı konusunda AB liderleri anlaşmaya varamadı. 18.12.2025, Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa Konseyi toplantısının ilk gününde Rusya Merkez Bankası’na ait dondurulmuş varlıkların kullanımına ilişkin bir karara varamadı. Görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, söz konusu varlıklar ve Ukrayna’nın finansmanı konuları hiç yer almadı.Yayımlanan bildirinin doğrudan Ortadoğu’ya ilişkin ikinci bölümle başlaması dikkat çekti. Bu durum, Ukrayna’nın finansmanı ve muhtemelen Rus varlıklarının kullanımına dair kısımı içeren ilk bölümün liderler arasında uzlaşma sağlanamadığı için kamuoyuna açıklanmadığı yönünde değerlendirmelere neden oldu. Belgeden anlaşıldığı kadarıyla bu bölümün üç maddeden oluşması öngörülüyordu.Zirve öncesinde, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, AB liderlerinin Kiev yönetimine önümüzdeki iki yıl için sağlanacak mali destek konusunda çözüm bulunmadan toplantıdan ayrılmayacağını söylemişti.Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, zirveden bir gün önce yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya finansman sağlanması meselesinin toplantı gündeminden çıkarıldığını ileri sürmüştü. Orban, bunun yerine üye ülkelerin Kiev’in finanasmanı için ortak kredi kullanımının tartışılacağını, ancak Budapeşte’nin bu tür bir borçlanmaya da karşı olduğunu vurgulamıştı.Dondurulmuş Rus varlıklarıAvrupa Komisyonu, 18–19 Aralık’ta yapılacak AB zirvesinde, yaklaşık 210 milyar euro tutarındaki dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya destek amacıyla kullanılması konusunda üye ülkelerden resmi onay almayı hedefliyor.Belçika, Macaristan, Euroclear ve Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere bazı AB kurumları ve ülkeleri, 185 ila 210 milyar euro arasında değişen dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya kredi teminatı olarak tahsis edilmesine karşı çıkıyor. Fransa ise, özellikle özel bankalarda tutulan Rus varlıklarının kullanımına karşı tutum aldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı ise AB’nin bu yöndeki tazminat planlarının “gerçeklikten kopuk ve hukuksuz” olduğunu savunarak, "Brüksel uzun süredir Rus servetinin çalınmasıyla meşgul" açıklamasında bulunmuştu.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.

