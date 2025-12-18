Türkiye
AB, iltica başvurularının reddini kolaylaştıran ‘güvenli üçüncü ülke’ kurallarında uzlaştı
AB, iltica başvurularının reddini kolaylaştıran ‘güvenli üçüncü ülke’ kurallarında uzlaştı
Sputnik Türkiye
AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu, iltica başvurularının daha geniş koşullarda ‘kabul edilemez’ sayılmasına olanak tanıyan ve ‘güvenli üçüncü ülke’ kavramını revize eden yeni AB mevzuatı üzerinde geçici uzlaşmaya vardı.
Geçici uzlaşmaya ilişkin Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Rasmus Stoklund, binlerce göçmenin Akdeniz’de hayatını kaybettiğini veya insan kaçakçılarının istismarına maruz kaldığını belirterek, "Bu sağlıksız ve insanlık dışı sistemi ayakta tutan çekim faktörlerini durdurmak için harekete geçmemiz hayati önem taşıyor" ifadesini kullandı.

Esasa girilmeden reddedilebilecek

Yeni düzenlemeyle, AB üyesi ülkelerin ‘güvenli üçüncü ülke’ kavramını uygulayabileceği durumlar genişletilecek. Buna göre, bir sığınmacının iltica başvurusu, başvurunun esasına girilmeden reddedilebilecek.
Güncellenen kurallar kapsamında, üye ülkeler ‘güvenli üçüncü ülke’ uygulamasını 3 farklı temelde kullanabilecek.
Bunlar, sığınmacı ile üçüncü ülke arasında bağlantı bulunması, sığınmacının AB’ye ulaşmadan önce söz konusu ülkeden transit geçmiş olması veya AB üyesi bir ülkenin güvenli kabul edilen bir üçüncü ülke ile iltica başvurularının AB dışında incelenmesini öngören anlaşma ya da düzenleme yapması olarak sıralanıyor.
‘Güvenli üçüncü ülke’ kavramı, AB üyesi ülkelerin, sığınmacıların AB dışındaki ve kendileri için güvenli kabul edilen bir ülkede koruma talebinde bulunabilecekleri ve uygun olmaları halinde uluslararası koruma alabilecekleri durumlarda, iltica başvurularını esasına girmeden kabul edilemez sayarak reddetmelerine olanak tanıyor.
Diğer taraftan yeni düzenlemeyle, sığınmacı ile üçüncü ülke arasında bağlantı bulunması şartı zorunlu olmaktan çıkarılıyor.
Düzenleme, ‘güvenli üçüncü ülke’ gerekçesiyle başvurusu kabul edilemez sayılan sığınmacıların, karara itiraz etmeleri halinde itiraz süreci boyunca otomatik olarak AB’de kalma hakkına sahip olmamasını da öngörüyor.
Bununla birlikte başvuru sahiplerinin, mahkemeden AB’de kalma hakkı talep etme imkanı korunuyor.
Söz konusu uzlaşmanın, yürürlüğe girebilmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından resmen onaylanması gerekiyor.
