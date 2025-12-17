https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/insan-zihnini-okuyan-yapay-zeka-gelistirildi-1101864687.html

İnsan zihnini okuyan yapay zeka geliştirildi

İnsan zihnini okuyan yapay zeka geliştirildi

Bilim insanları, insan zihnini şaşırtıcı derece okuyabilen yapay zeka modeli geliştirdiklerini duyurdu. Yapay zeka modeli, sürücüsüz araçların bulunduğu... 17.12.2025, Sputnik Türkiye

Yeni bir yapay zekâ modeli, görsel ve bağlamsal ipuçlarını gerçek zamanlı olarak yorumlayarak insan davranışlarını önceden tahmin etme konusunda benzeri görülmemiş bir yetenek sergiliyor. Sistem, yalnızca hareketlere tepki vermek yerine, insanların bir sonraki adımda ne yapma olasılığının yüksek olduğunu akıl yürüterek değerlendiriyor.Sürücüsüz araçların trafikteki güvenliğinin artırılması planlanıyorTexas A&M Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar, otonom araçlar için güvenliği artırmayı ve yayaların nasıl davranacağını tahmin etmeyi amaçlayan OmniPredict adlı yeni bir yapay zekâ (YZ) sistemini tanıttı.Sistemin, ilk testlerinde özel bir eğitim olmadan bile kayda değer derecede yüksek doğruluk sağlayabildiği açıklandı.Otonom Araçlar ve Sensör Sistemleri Merkezi Direktörü Dr. Srinkanth Saripalli, yapay zekayla ilgili şu açıklamayı yaptı:Eğer yapay zeka amaçlandığı gibi çalışırsa, bu yaklaşım otonom araçların yoğun kentsel ortamlarda nasıl hareket ettiğini etkileyebilir ve kalabalık sokaklarda daha akıcı bir şekilde yol almalarını sağlayabilir.Saripalli, “Hava koşullarındaki değişimler, insanların beklenmedik davranışları, nadir olaylar ve bir şehir sokağının kaotik unsurları, en gelişmiş görmeye dayalı sistemleri bile etkileyebilir” ifadelerini kullandı. Computers & Engineering dergisinde yayımlanan bulgulara göre OmniPredict, yüzde 67’lik dikkat çekici bir doğruluk oranı yakalayarak en güncel modelleri yüzde 10 farkla geride bıraktı.Yapay zekâ ayrıca geleneksel sistemlere kıyasla daha hızlı tepki süreleri, farklı yol bağlamlarında daha güçlü genelleme yeteneği ve daha sağlam karar alma mekanizmaları sergiledi. Bu da gelecekte gerçek dünyada kullanılabilmesi açısından umut verici işaretler olarak değerlendiriliyor.Algı ile muhakemeyi bir araya getiren bu sistem, yeni bir tür ortak zekânın önünü açıyor

