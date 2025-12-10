https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/uzayda-tarihi-esik-asiliyor-voyager-1-2026da-dunyadan-bir-isik-gunu-uzakliga-ulasacak-1101677905.html

Uzayda 'tarihi eşik' aşılıyor: Voyager 1, 2026’da Dünya’dan bir ışık günü uzaklığa ulaşacak

Uzayda 'tarihi eşik' aşılıyor: Voyager 1, 2026’da Dünya’dan bir ışık günü uzaklığa ulaşacak

Sputnik Türkiye

NASA tarafından 1977'de fırlatılan Voyager 1 uzay aracı, tarihi bir eşik aşmaya hazırlanıyor. Şu anda 15.8 mil uzaklıkta bulunan Voyager 1, 16 milyar mile... 10.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-10T11:28+0300

2025-12-10T11:28+0300

2025-12-10T11:28+0300

yaşam

güneş

jüpiter

nasa

dünya

samanyolu

yıldızlararası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103656/61/1036566108_0:39:1277:757_1920x0_80_0_0_89b6963fc52556ec5c9697428416d759.jpg

NASA'nın 1977'de fırlattığı Voyager 1 uzay aracı, 2026'da tarihi bir eşik aşacak. Kasım 2026'da araç, Dünya'dan tam bir ışık günü, yani ışığın 24 saatte kat ettiği yaklaşık 16 milyar mil (26 milyar kilometre) uzaklığa ulaşacak.Şu anda 15.8 milyar mil uzakta olan Voyager 1, insanlığın uzaya gönderdiği en uzun yol alan bir uzay aracı ve yıldızlararası görevini yapmaya devam ediyor. NASA Jet Propulsion Laboratory'den proje yöneticisi Suzy Dodd, bu mesafenin iletişim açısından büyük bir zorluk yarattığını belirterek, “Eğer pazartesi sabahı saat 8’de ‘Günaydın Voyager’ dersek, cevabını çarşamba sabahı 8’de alacağız” dedi.Helyosferin dışına çıkabilen tek araçVoyager 1 ve ikizi Voyager 2, Güneş'in manyetik alanını çevreleyen helyosferin dışına çıkabilen tek araç olma özelliğini taşıyor. Onlarca yıldır birçok sistemi kapanan Voyager ikizlerin 2027'de 50. yıl dönümüne ulaşması hedefleniyor.Uzay araçları hala çalışıyor olsa da saniyede yalnızca 160 bit hızında veri gönderebiliyor. NASA, sinyallerin güç kaybını telafi etmek için birden fazla anten dizisini aynı anda kullanıyor. Isı ve güç gibi kritik sorunları olan Voyager'ların uzun süre çalışır halde tutmak için sistemleri teker teker kapatılarak güç tasarrufu yapılıyor.Voyager 1 ve 2'nin önemli keşifleri1977'de uzaya fırlatılmasından bu yana Voyager 1 ve Voyager 2 uzay araçlarının yaptığı önemli keşifler kısaca şöyle:Jüpiter’in ayrıntılı keşfi (1979)Satürn sisteminin yeni detayları (1980–1981)Uranüs’ün ilk ve tek yakın geçişi (Voyager 2 – 1986)Neptün’ün ilk ve tek yakın gözlemi (Voyager 2 – 1989)Güneş Sistemi’nin sınırının geçilmesi (2012 – Voyager 1, 2018 – Voyager 2)Yıldızlararası uzayda kozmik ışın ölçümleri

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/voyager-uzay-aracindan-47-yil-sonra-gelen-kesif-gunes-sisteminin-sinirinda-ates-duvari-bulundu-1100825421.html

güneş

jüpiter

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güneş, jüpiter, nasa, dünya, samanyolu, yıldızlararası