Yeni araştırma: Dünya 'buzul yok oluşu' dönemine giriyor, yılda binlerce buzul eriyebilir

Sputnik Türkiye

Nature Climate Change’te yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, küresel ısınma devam ederse yüzyıl ortasında her yıl binlerce buzul tamamen yok olacak. Bilim... 17.12.2025, Sputnik Türkiye

Dünya, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle 'buzul yok oluşunun zirvesi' olarak tanımlanan bir döneme doğru ilerliyor. Nature Climate Change dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, küresel sera gazı salımları mevcut hızda devam ederse yüzyıl ortasına gelindiğinde her yıl bine kadar buzul tamamen ortadan kalkabilir.Bugüne kadar yapılan çalışmalar daha çok buzulların toplam alan veya hacim kaybına odaklanırken, bu yeni araştırma ilk kez tek tek buzulların ne zaman tamamen yok olacağını inceledi. Araştırmacılar, dünya genelinde 200 binden fazla buzulun yer aldığı küresel bir veri tabanını kullanarak “zirve buzul yok oluşu” dönemini hesapladı.Buzul yok oluşu yüzyıl ortasında zirve yapacakÇalışmada bir buzulun, alanı 0,01 kilometrekarenin altına düştüğünde ya da 2000 yılına kıyasla hacminin yüzde 99’unu kaybettiğinde artık buzul sayılmayacağı kabul edildi. Bu kriterlere göre, buzul yok oluşunun yüzyıl ortasında zirveye ulaşacağı öngörülüyor.Sonuçlar, küresel sıcaklık artışına göre büyük farklılıklar gösteriyor. Küresel ısınma 1,5 dereceyle sınırlandırılabilirse, buzul kaybının 2040’ların başında yılda yaklaşık 2 bin ile zirve yapacağı belirtiliyor. Ancak sıcaklık artışı 4 dereceye ulaşırsa, 2050’lerin ortasında bu sayı yılda 4 bine kadar çıkabilir. Bu, günümüzdeki buzul kayıp hızının 3 ila 5 katı anlamına geliyor.Mevcut iklim politikalarının uygulanması halinde dünyanın yaklaşık 2,7 derece ısınma yolunda olduğu ifade ediliyor. Bu senaryoda ise 2040 ile 2060 yılları arasında yılda ortalama 3 bin buzulun yok olması bekleniyor. Buzulların yarısından fazlası gelecek 20 yıl içinde yok olabilirAraştırmaya göre Avrupa Alpleri, And Dağları’nın bazı kesimleri ve Kuzey Asya gibi küçük buzulların ağırlıkta olduğu bölgelerde, buzulların yarısından fazlası önümüzdeki 20 yıl içinde kaybolabilir. Bu bölgelerde buzul yok oluşu zirvesinin de daha erken, 2040 civarında yaşanacağı belirtiliyor. Buna karşılık Grönland ve Rus Arktik bölgesi gibi büyük buzullara sahip alanlarda kayıplar daha geç yaşanacak. Bilim insanları, bu kayıpların yalnızca çevresel değil, sosyal ve ekonomik sonuçları olacağına dikkat çekiyor. Buzullar milyonlarca insan için önemli bir tatlı su kaynağı, aynı zamanda turizm ve kış sporları açısından da kritik öneme sahip. Araştırmanın yazarlarından buzul bilimci Harry Zekollari, buzulların iklim değişikliğini anlatmada güçlü bir sembol olduğunu belirterek, “Sıcaklığın 2 derece arttığını anlatmak soyut kalıyor, ancak kaybolan buzullar bunu herkesin görebileceği şekilde ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulundu.

