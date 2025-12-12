Türkiye
Antarktika'da su seviyelerini tehdit eden 362 buzul depremi oldu
Antarktika'da su seviyelerini tehdit eden 362 buzul depremi oldu
Avustralya'da araştırmacılar, Antarktika kıtasında 2010-2023 yıllarında küresel su seviyelerini hızla yükseltme riski taşıyan 362 deprem meydana geldiğine yönelik kanıtlar tespit etti.
Avustralya Ulusal Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, Antarktika'da Grönland gibi diğer soğuk iklimli bölgelere kıyasla az rastlandığı düşünülen buzul depremlerine ilişkin detaylı inceleme yürüttü.Araştırmacılar, kıtada 2010 ila 2023'te 362 buzul depremi olduğuna, bunların çoğunun ‘Kıyamet Günü Buzulu’ olarak da adlandırılan yüksek riskli Thwaites Buzulu yakınlarında meydana geldiğine yönelik kanıtlar buldu.Buzul depremleri nasıl oluyor?Bu depremlerin, buzulları yıkması durumda küresel su seviyelerini hızla yükseltme riski bulunduğunu vurgulayan araştırmacılar, sismik hareketliliğin yoğunlaştığı bölgelere yönelik yeni araştırmaların soruna farklı bir bakış açısı getirebileceğine işaret etti.Araştırmanın kapsamlı sonuçlarının yakın zamanda Geophysical Research Letters adlı dergide yayımlanacağı belirtildi.Devrilen buz kütleleri, koptukları ana buzulla şiddetli biçimde çarpışıyor ve binlerce kilometre uzağa yayılan güçlü titreşimler ortaya çıkıyor.
Antarktika'da su seviyelerini tehdit eden 362 buzul depremi oldu

17:49 12.12.2025
Avustralya'da araştırmacılar, Antarktika kıtasında 2010-2023 yıllarında küresel su seviyelerini hızla yükseltme riski taşıyan 362 deprem meydana geldiğine yönelik kanıtlar tespit etti.
Avustralya Ulusal Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, Antarktika'da Grönland gibi diğer soğuk iklimli bölgelere kıyasla az rastlandığı düşünülen buzul depremlerine ilişkin detaylı inceleme yürüttü.
Araştırmacılar, kıtada 2010 ila 2023'te 362 buzul depremi olduğuna, bunların çoğunun ‘Kıyamet Günü Buzulu’ olarak da adlandırılan yüksek riskli Thwaites Buzulu yakınlarında meydana geldiğine yönelik kanıtlar buldu.

Buzul depremleri nasıl oluyor?

Bu depremlerin, buzulları yıkması durumda küresel su seviyelerini hızla yükseltme riski bulunduğunu vurgulayan araştırmacılar, sismik hareketliliğin yoğunlaştığı bölgelere yönelik yeni araştırmaların soruna farklı bir bakış açısı getirebileceğine işaret etti.
Araştırmanın kapsamlı sonuçlarının yakın zamanda Geophysical Research Letters adlı dergide yayımlanacağı belirtildi.
Soğuk ve buzlu bölgelere özgün deprem türü olan buzul depremleri, büyük buz kütlelerinin koparak suya düşmesiyle meydana geliyor.
Devrilen buz kütleleri, koptukları ana buzulla şiddetli biçimde çarpışıyor ve binlerce kilometre uzağa yayılan güçlü titreşimler ortaya çıkıyor.
