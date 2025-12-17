https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/uyusturucu-testi-pozitif-cikmisti-spiker-ela-rumeysa-cebeci-adliyeye-geldi--1101883739.html
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Spiker Ela Rümeysa Cebeci adliyeye geldi
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Spiker Ela Rümeysa Cebeci adliyeye geldi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rumeysa Cebeci, İstanbul Adalet Sarayı'na gitti 17.12.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Cebeci'nin gazetecilerin sorusuna yanıt vermemesi dikkat çekti.
16:05 17.12.2025 (güncellendi: 16:21 17.12.2025)
