ABD Havacılık İdaresi: Venezüella hava sahasında her irtifada dikkatli olunması tavsiye edilir
01:48 17.12.2025 (güncellendi: 01:49 17.12.2025)
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezüella hava sahasında artan askeri faaliyetin her irtifadaki uçaklar için potansiyel bir risk oluşturabileceğini ifade etti.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), artan askeri faaliyetler nedeniyle hava yolu şirketlerinin Venezüella hava sahasında ve yakınında faaliyet gösterirken dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
FAA yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Venezüella'da ve çevresinde kötüleşen güvenlik durumu ve artan askeri faaliyetler nedeniyle, operatörlerin Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi'nde (SVZM FIR) her irtifada uçuş yaparken dikkatli olmaları tavsiye edilir
Açıklamada, tehditlerin, uçuş sırasında, iniş ve kalkış aşamalarında ve uçaklar yerde beklerken de dahil olmak üzere, her irtifadaki uçaklar için potansiyel bir risk oluşturabileceği belirtildi.
Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi, Venezüella hava sahasının tamamını ve Karayip Denizi'nin bazı kısımlarını kapsıyor.
29 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump, tüm havayollarını Venezüella'nın üzerindeki ve çevresindeki hava sahasını kapalı olarak kabul etmeye çağırmıştı. Venezüella yetkilileri bu çağrıyı kesin bir dille reddetti ve ABD'nin ülkenin hava sahasına saygı göstermesini talep etmişti.
Ardından, Caracas'ın güç kullanma tehdidi olarak nitelendirdiği Washington'ın açıklamasını kınamaları için BM ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne çağrıda bulunulmuştu.
Panama'nın ulusal havayolu şirketi Copa Airlines, Maiquetia Uluslararası Havalimanı'nın operasyonel koşullarını gerekçe göstererek, Caracas'a ve Caracas'tan yapılan tüm uçuşları 15 Ocak'a kadar askıya aldığını duyurmuştu