Trafikte kalan ambulansa yolu motokurye açtı: Görüntüler kask kamerasınca kaydedildi
Trafikte kalan ambulansa yolu motokurye açtı: Görüntüler kask kamerasınca kaydedildi
Ankara'da trafikte ilerleyemeyen bir ambulansa motokurye yolu açtı. Kuryenin araçları yönlendirdiği anlar kask kamerasına kaydedildi. 17.12.2025, Sputnik Türkiye
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Bağdat Caddesi üzerinde trafikte ilerlemekte zorlanan ambulansın geçişini sağlamak için bir motokurye araç sürücülerini yönlendirdi.Güzergah üzerinde bulunan motokurye bölgede görev yapan trafik polisi aracının yanına giderek ambulansın geçişi için trafiği yönlendirmek isteğini iletti.Polis ekiplerinden onay alan kurye motosikletiyle ambulansın önüne geçerek seyir halindeki sürücülerin yolu açmalarını sağladı.Motokuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerde ambulansın geçiş üstünlüğüne rağmen yol vermeyen araçların önünde durarak sürücüleri sözlü ve işaretle uyaran motokuryenin, ambulansın trafikte ilerlemesine yardımcı olduğu anlar yer aldı.
Trafikte kalan ambulansa yolu motokurye açtı: Görüntüler kask kamerasınca kaydedildi

20:20 17.12.2025
Ankara'da trafikte ilerleyemeyen bir ambulansa motokurye yolu açtı. Kuryenin araçları yönlendirdiği anlar kask kamerasına kaydedildi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Bağdat Caddesi üzerinde trafikte ilerlemekte zorlanan ambulansın geçişini sağlamak için bir motokurye araç sürücülerini yönlendirdi.
Güzergah üzerinde bulunan motokurye bölgede görev yapan trafik polisi aracının yanına giderek ambulansın geçişi için trafiği yönlendirmek isteğini iletti.
Polis ekiplerinden onay alan kurye motosikletiyle ambulansın önüne geçerek seyir halindeki sürücülerin yolu açmalarını sağladı.
Motokuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerde ambulansın geçiş üstünlüğüne rağmen yol vermeyen araçların önünde durarak sürücüleri sözlü ve işaretle uyaran motokuryenin, ambulansın trafikte ilerlemesine yardımcı olduğu anlar yer aldı.
