https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/trafikte-kalan-ambulansa-yolu-motokurye-acti-goruntuler-kask-kamerasinca-kaydedildi-1101891811.html
Trafikte kalan ambulansa yolu motokurye açtı: Görüntüler kask kamerasınca kaydedildi
Trafikte kalan ambulansa yolu motokurye açtı: Görüntüler kask kamerasınca kaydedildi
Sputnik Türkiye
Ankara'da trafikte ilerleyemeyen bir ambulansa motokurye yolu açtı. Kuryenin araçları yönlendirdiği anlar kask kamerasına kaydedildi. 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T20:20+0300
2025-12-17T20:20+0300
2025-12-17T20:21+0300
türki̇ye
türkiye
ankara
ambulans
motokurye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093889719_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c9b07b341bda09fa0e51c69561bd5064.jpg
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Bağdat Caddesi üzerinde trafikte ilerlemekte zorlanan ambulansın geçişini sağlamak için bir motokurye araç sürücülerini yönlendirdi.Güzergah üzerinde bulunan motokurye bölgede görev yapan trafik polisi aracının yanına giderek ambulansın geçişi için trafiği yönlendirmek isteğini iletti.Polis ekiplerinden onay alan kurye motosikletiyle ambulansın önüne geçerek seyir halindeki sürücülerin yolu açmalarını sağladı.Motokuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerde ambulansın geçiş üstünlüğüne rağmen yol vermeyen araçların önünde durarak sürücüleri sözlü ve işaretle uyaran motokuryenin, ambulansın trafikte ilerlemesine yardımcı olduğu anlar yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/karabukte-cop-ev-operasyonu-evden-10-kamyon-atik-cikarildi-1101891700.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093889719_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0355efbc33f4da441a96bddbdbc95ebf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, ankara, ambulans, motokurye
türkiye, ankara, ambulans, motokurye
Trafikte kalan ambulansa yolu motokurye açtı: Görüntüler kask kamerasınca kaydedildi
20:20 17.12.2025 (güncellendi: 20:21 17.12.2025)
Ankara'da trafikte ilerleyemeyen bir ambulansa motokurye yolu açtı. Kuryenin araçları yönlendirdiği anlar kask kamerasına kaydedildi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Bağdat Caddesi üzerinde trafikte ilerlemekte zorlanan ambulansın geçişini sağlamak için bir motokurye araç sürücülerini yönlendirdi.
Güzergah üzerinde bulunan motokurye bölgede görev yapan trafik polisi aracının yanına giderek ambulansın geçişi için trafiği yönlendirmek isteğini iletti.
Polis ekiplerinden onay alan kurye motosikletiyle ambulansın önüne geçerek seyir halindeki sürücülerin yolu açmalarını sağladı.
Motokuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerde ambulansın geçiş üstünlüğüne rağmen yol vermeyen araçların önünde durarak sürücüleri sözlü ve işaretle uyaran motokuryenin, ambulansın trafikte ilerlemesine yardımcı olduğu anlar yer aldı.