15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı: Kanser ilaçları da var
15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı: Kanser ilaçları da var
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacın daha geri ödeme listesine... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.Liste güncellendi
15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı: kanser ilaçları da var
15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı: kanser ilaçları da var

15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı: Kanser ilaçları da var

09:26 25.11.2025
İlaç
İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Liste güncellendi

multıpl miyelom,
hidradentitis suprivata,
dev hücreli arterit,
kronik demir yüklemesi tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kuralları güncellendi
"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bu adımımızla birlikte; multıpl miyelom, hidradentitis suprivata, dev hücreli arterit, kronik demir yüklemesi tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk. Vatandaşlarımızın sağlığa ve ilaca erişimini kolaylaştırdık. Bundan sonrasında da milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz. "
İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
SAĞLIK
Yeni tüberküloz ilacı: Tedavi sürecini aylarca kısaltabilir
19 Kasım, 16:38
