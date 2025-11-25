https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/15-ilac-daha-geri-odeme-listesine-alindi-kanser-ilaclari-da-var-1101259636.html

15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı: Kanser ilaçları da var

15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı: Kanser ilaçları da var

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacın daha geri ödeme listesine... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-25T09:26+0300

2025-11-25T09:26+0300

2025-11-25T09:26+0300

türki̇ye

i̇laç

türkiye

vedat ışıkhan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101128198_0:203:1025:779_1920x0_80_0_0_2d324b780b7d54a194d8d4c4e68e26d9.jpg

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.Liste güncellendi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/yeni-tuberkuloz-ilaci-tedavi-surecini-aylarca-kisaltabilir-1101127162.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı: kanser ilaçları da var