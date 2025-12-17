https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/serdal-adali-tasidiginiz-yukun-agirligini-ve-vebalini-kaldiramiyorsaniz-o-koltuklari-isgal-etmeyin-1101894252.html

Serdal Adalı: Taşıdığınız yükün ağırlığını ve vebalini kaldıramıyorsanız, o koltukları işgal etmeyin

Serdal Adalı: Taşıdığınız yükün ağırlığını ve vebalini kaldıramıyorsanız, o koltukları işgal etmeyin

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, hakem yönetimini ve VAR'da alınan kararların eleştirerek "O düdükler ve o ekranlar adaleti sağlamak için var; çifte standart... 17.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-17T23:24+0300

2025-12-17T23:24+0300

2025-12-17T23:24+0300

var

spor

serdal adalı

beşiktaş

türkiye futbol federasyonu (tff)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098906007_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ea039983031e005e55f9ce81e0bf698.jpg

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği baloda yaptığı konuşmada VAR'daki hakem yönetimine eleştirilerde bulundu. "Oynadığımız son maçta şahit olduğumuz yönetim, Türk futbolunun marka değerine vurulmuş ağır bir darbedir" diyen Adalı "Milyonların gözü önünde VAR odasındaki şaibeli kararların devreye girmesiyle Beşiktaş aleyhine yaşananlar, 'basit bir hakem hatası' sınırlarını çoktan aşmıştır. Bu, kulübümüzün emeğine, alın terine ve puanlarına karşı yapılmış açık bir hak gaspıdır" ifadelerini kullandı.Adalı, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:VAR sistemine ve mevcut yapıya olan inançlarının tükenme noktasına geldiğini söyleyen Serdal Adalı, "Geçtiğimiz günlerde TFF yetkililerine 'Bu sistem hata vermektedir, güven ortamı kalmamıştır' diye söyledim. 'Yabancı VAR Hakemi' talebimiz bir lüks değil, adaletin tesisi için bir zorunluluktur. Hepimiz görüyoruz ki standart dışı kararlar ve eyyamcılık, sahadaki futboldan daha fazla konuşulur hale gelmiştir. O odalarda Beşiktaş aleyhine kurgu içinde olanlar bilsin ki Beşiktaş camiası haklarını savunma konusunda tavizsizdir. Beşiktaş, çelik gibi sıkılmış tek bir yumruktur ve Serdal Adalı ile yönetimi de bu haksız düzenle sonuna kadar mücadele edecek güçtedir" değerlendirmesinde bulundu.Serdal Adalı dürüst bir ligin egemen olduğu yeni bir yıl dileğinde bulunduğu açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/trabzonspor-kupada-yenilgiyle-basladi-alanyaspor-tek-golle-kazandi-1101894130.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

var, serdal adalı, beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff)